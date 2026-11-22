Le xLean TR1, un robot laveur qui se transforme en aspirateur-laveur à main

Sur le stand xLean, à l’IFA 2026 à Berlin, un robot laveur sortait clairement du lot. Le TR1 nettoie seul au quotidien, puis devient un aspirateur-laveur à main en une seconde, grâce à un verrou électrique. Sur le papier, l’idée est simple. Sur place, j’ai pu la mettre à l’épreuve.

Le xLean TR1 lave dans les deux modes

En mode robot, le TR1 se repère avec un LiDAR rétractable, épaulé par une caméra RGB-D. Il lave le sol avec un double rouleau, chacun tournant à 400 tours par minute, et xLean annonce 17 000 Pa d’aspiration. De retour sur sa station OMNI, les rouleaux passent à l’eau chaude, puis sèchent à l’air.

En mode robot, il s’occupe du quotidien.

Le vrai argument arrive quand on le prend en main. L’Ecovacs Deebot X5 Hybrid et l’Eufy E20 se transforment eux aussi en aspirateur à main, mais ils ne lavent pas. Le TR1 est le seul que je connaisse à laver dans les deux modes.

Lait, céréales et coca : mon test sur le stand

Sur le stand, un membre de l’équipe xLean renverse exprès du lait, des céréales et du coca sur un faux parquet. Le but : voir si l’aspiration suit, et si l’appareil reste pratique. J’ai attrapé le TR1 en mode aspirateur-laveur à main et je suis passé dessus. Résultat : il n’en laisse pas une trace.

En version à main, sur du lait renversé.

Seul bémol, son aspiration m’a paru plus faible que sur d’autres appareils. Ça ne l’a pas empêché de tout ramasser. Une fois le sol propre, j’ai retiré le manche d’un coup de main, tout léger, pour le reposer sur sa base. Resté au sol, le robot est retourné seul à la sienne. Pour l’IFA 2026, xLean ajoute aussi EvoMate OS, un agent IA qui comprend une demande formulée en langage naturel.

Un design déjà récompensé

Le TR1 a reçu le Best of IFA Next 2025, le Red Dot Award Product Design 2026 et l’International Design Excellence Award. Il existe en Void Black, la version que j’ai eue entre les mains, et en Space Silver.

La version Space Silver, que je n’ai pas vue en vrai mais qui en jette.

Prix et disponibilité du xLean TR1

Le TR1 a d’abord séduit sur Kickstarter, avec plus de 2 000 contributeurs et plus de 2 millions de dollars récoltés. Son prix de lancement y démarrait à 899 $, soit 852 €. Il est désormais en précommande à 999 $ sur xlean.ai. Les premières livraisons clients sont prévues au quatrième trimestre 2026.

Côté France, le Kickstarter prévoyait une livraison dans l’Union européenne. En revanche, xLean n’annonce aucun distributeur ni revendeur français, et cherche encore des distributeurs européens.