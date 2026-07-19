L’enceinte IA d’OpenAI : le projet secret qui veut réinventer notre quotidien

Pendant de longs mois, l’industrie technologique attendait avec impatience un smartphone révolutionnaire conçu par OpenAI. Pourtant, les dernières révélations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg changent totalement la donne. L’entreprise dirigée par Sam Altman s’est associée au célèbre designer Jony Ive, figure emblématique d’Apple, pour concevoir son tout premier appareil physique. Contre toute attente, ce partenariat prestigieux ne donnera pas naissance à un téléphone, mais à une enceinte connectée portable d’un genre totalement inédit.

OpenAI a conçu un ordinateur domestique pensé exclusivement pour l’IA

En interne, OpenAI ne décrit pas ce produit comme un simple haut-parleur intelligent, mais comme le premier véritable ordinateur de l’ère de l’intelligence artificielle. Ce boîtier dépourvu d’écran aspire à devenir un compagnon quotidien particulièrement proche de l’humain. Concrètement, l’appareil centralise le contrôle de tous les objets domotiques de votre logement, diffuse vos contenus multimédias et gère vos messages. De plus, il se connecte directement à vos données personnelles, notamment votre boîte mail, afin de rédiger des réponses à votre place ou de planifier votre emploi du temps.

Pour assurer des interactions fluides, le terminal intègre le modèle GPT-Live, une version avancée du mode vocal de ChatGPT. Cette technologie permet à l’enceinte d’écouter et de parler simultanément, tout en s’adaptant naturellement aux interruptions ou aux nuances de la voix humaine.

Un design mobile et animé inspiré de la célèbre lampe Pixar

Afin de créer un véritable lien émotionnel avec l’utilisateur, OpenAI mise sur une conception matérielle très audacieuse. L’enceinte embarque une caméra et de multiples capteurs environnementaux pour analyser l’espace en temps réel et comprendre le contexte de chaque demande. Par ailleurs, l’appareil intègre des pièces motorisées qui lui permettent de bouger et d’interagir physiquement selon les situations. Cette particularité technique donne l’illusion d’un objet vivant et réactif, rappelant immédiatement la célèbre lampe articulée des studios Pixar.

Contrairement aux solutions fixes comme l’Apple HomePod, ce compagnon IA intègre une batterie rechargeable pour garantir une mobilité totale. Vous pouvez ainsi déplacer facilement l’appareil de la cuisine à la buanderie, ou l’emmener dans votre chambre pour vous accompagner au fil de vos tâches quotidiennes.

Une personnalisation extrême aux frontières de la vie privée

L’appareil se distingue par sa capacité d’apprentissage continue qui lui permet de s’adapter précisément au profil de son propriétaire. Au fil de vos interactions, l’intelligence artificielle mémorise vos habitudes pour devenir proactive et anticiper vos moindres besoins. Néanmoins, ce niveau de personnalisation extrême pose d’ores et déjà d’importantes questions éthiques quant au traitement des données personnelles et au respect de la vie privée.

Concernant la feuille de route du projet, les rumeurs indiquent qu’OpenAI pourrait officialiser son enceinte connectée d’ici la fin de l’année en cours, pour une mise sur le marché planifiée à l’horizon 2027.