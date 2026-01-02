Actualités

Immersion inédite : Samsung révolutionne le gaming avec des écrans 3D sans lunettes et des performances époustouflantes

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 2 janvier 2026
2 minutes de lecture
Samsung dévoile sa nouvelle gamme d’écrans Odyssey, dont le premier écran 6K 3D au monde

Samsung frappe fort une nouvelle fois. Le géant sud-coréen vient de présenter sa nouvelle gamme de moniteurs Odyssey, qui promet de secouer le monde du gaming haut de gamme. Avec pas moins de cinq nouveaux modèles, Samsung mise sur la résolution, la fluidité et surtout l’immersion visuelle, en posant un jalon de taille : le tout premier écran 3D 6K sans lunettes au monde.

Des moniteurs jamais vus sur le marché

Cette série Odyssey, millésime 2026, fait un bond technologique. Samsung introduit en vedette le Odyssey 3D (G90XH), un écran 32 pouces qui combine résolution 6K, taux de rafraîchissement jusqu’à 330 Hz en Dual Mode, et temps de réponse de 1 ms. L’écran utilise le suivi oculaire en temps réel pour ajuster la perspective 3D, sans accessoire ni lunettes. Les jeux compatibles, enrichis grâce à des studios spécialisés, offrent une immersion accrue : profondeur, perception des distances, et séparation nette des objets à l’écran deviennent une réalité époustouflante.

Mais Samsung ne s’arrête pas là. La marque lève aussi le voile sur le Odyssey G6, un concentré de technologies dédié à la compétition. Ce moniteur de 27 pouces atteint le taux record de 1 040 Hz – une première mondiale – et permet de booster la fréquence ou la résolution selon les besoins. Grâce aux technologies AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync Compatible, fluidité et couleurs éclatantes sont garanties, même dans les moments les plus intenses.

Des options haut de gamme adaptées à tous les styles

Dans cette cuvée 2026, Samsung propose aussi trois nouveaux Odyssey G8. Ces modèles misent sur la polyvalence. Le G80HS de 32 pouces devient le premier moniteur gaming 6K avec 165 Hz natifs – jusqu’à 330 Hz en mode 3K. Le G80HF de 27 pouces propose une résolution de 5K à 180 Hz, extensible à 360 Hz en QHD.

Côté OLED, l’Odyssey OLED G8 (G80SH) de 32 pouces ne fait pas de compromis : écran 4K QD-OLED, rafraîchissement de 240 Hz, traitement anti-reflet, certification HDR True Black 500 et DisplayPort 2.1 (UHBR20) pour la lecture HDR sans latence. Ainsi, les gamers comme les créatifs y trouveront pleinement leur compte, que ce soit pour la compétition, le travail multimédia ou, plus largement, pour une expérience digne du cinéma à la maison.

Soutenue par une part de marché de 18,8 % sur les écrans à plus de 144 Hz, Samsung confirme sa place de leader mondial pour la septième année consécutive. La marque présentera l’ensemble de cette gamme révolutionnaire lors du CES 2026 à Las Vegas du 6 au 9 janvier.

Alors, prêt à découvrir une nouvelle dimension du jeu vidéo ? Partagez vos attentes et dites-nous quel modèle de la gamme Odyssey vous fait déjà rêver !

Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

