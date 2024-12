Les bracelets connectés vont-ils bientôt capter nos émotions ?

De plus en plus sophistiqués, les bracelets et montres connectées ne se contentent plus de mesurer votre activité physique. Ces gadgets embarquent déjà des capteurs pour surveiller votre rythme cardiaque ou votre niveau d’oxygène. Mais, bientôt, ils pourraient être capables de capter quelque chose d’encore plus intime : vos émotions. En effet, une équipe de chercheurs de l’Université de Tokyo a récemment fait une découverte fascinante qui pourrait transformer nos appareils connectés. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Une avancée scientifique qui pourrait transformer nos montres et bracelets connectés

Les chercheurs de l’Université de Tokyo ont mis au point une méthode permettant de mesurer les émotions humaines grâce à des capteurs. Leur approche repose sur un phénomène biologique appelé conductance cutanée, ou activité électrodermale.

Concrètement, lorsqu’une personne ressent une émotion forte, les propriétés électriques de sa peau changent sous l’effet de la transpiration. En mesurant ces changements, il devient possible d’analyser des émotions comme la peur, la joie ou même la tristesse.

Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont soumis des volontaires à des vidéos suscitant des émotions spécifiques. Comme la peur, l’amusement et des sentiments familiaux. Les résultats ont révélé que la peur génère une réponse électrique très forte. Tandis que les émotions liées à la famille créent une réaction plus nuancée, mêlant à la fois joie et tristesse. Ce phénomène pourrait être utilisé pour détecter nos émotions en temps réel, simplement à partir des données recueillies par nos bracelets ou montres.

Les bracelets comme le Fitbit Charge 5 et 6 possèdent déjà un capteur capable de mesurer la conductance cutanée. Ce qui permet d’enregistrer les fluctuations liées à la sueur de la peau. Cependant, cette technologie en est encore à ses débuts. Les chercheurs estiment que, pour aller plus loin, il serait nécessaire de combiner ces signaux avec d’autres paramètres physiologiques. Tels que la fréquence cardiaque ou la température corporelle. Cette fusion de données pourrait permettre de comprendre de manière plus précise ce que ressent une personne à un instant donné.

L’idée d’intégrer ces avancées dans les bracelets et montres connectés ouvre un nouveau champ de possibilités. En sachant exactement ce que nous ressentons, ces appareils pourraient non seulement nous aider à mieux comprendre nos émotions, mais aussi à mieux les gérer au quotidien. Imaginez un bracelet qui vous alerte lorsqu’une émotion négative commence à vous envahir. Par conséquent, vous pourrez prendre des mesures pour vous calmer avant qu’il ne soit trop tard.