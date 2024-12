Huawei : partagez vos fichiers avec un simple geste !

Huawei dévoile une innovation qui va bouleverser votre manière de partager des fichiers. Lors du lancement de ses séries Mate 70 et Mate X6 en Chine, la marque a présenté une fonction étonnante : l’« AI Teleportation ». Grâce à cette technologie, il suffit de faire un simple geste de la main pour transférer des fichiers d’un appareil à un autre. Exit les câbles et les connexions complexes !

Un geste simple pour un transfert magique de fichiers

Imaginez pouvoir transférer une photo ou une capture d’écran d’un appareil à un autre, rien qu’en attrapant virtuellement le fichier avec votre main. C’est exactement ce que permet la nouvelle fonction de Huawei. L’utilisateur fait un mouvement de préhension pour « attraper » un fichier, puis le « relâche » au-dessus du dispositif destinataire pour effectuer le transfert. Pour le moment, cette fonctionnalité soit limitée aux images et captures d’écran. Néanmoins, Huawei n’a pas exclu la possibilité d’étendre cette capacité à d’autres types de fichiers dans un futur proche.

L’interface gestuelle s’inspire des films de science-fiction, mais elle est désormais bien réelle. Elle repose sur des capteurs de mouvement alimentés par de l’intelligence artificielle, qui détectent précisément les gestes. Si cette fonction vous fait penser à la technologie AirDrop d’Apple, elle se distingue par sa simplicité d’utilisation et la fluidité des gestes nécessaires pour opérer le transfert.

Une technologie exclusive pour les modèles récents de Huawei

Actuellement, la fonction « AI Teleportation » est réservée aux derniers modèles de Huawei. A savoir, la série Mate 70, le smartphone pliable Mate X6, ainsi que la tablette MatePad Pro 13.2 2025. Ces appareils sont non seulement équipés de cette technologie innovante, mais aussi de caractéristiques impressionnantes. Le Mate 70 Pro Plus, par exemple, dispose d’un écran OLED LTPO de 6,9 pouces, d’une batterie de 5 700 mAh compatible avec une charge rapide de 100W, et d’un capteur photo de 50 MP avec ouverture variable.

Huawei a annoncé que cette technologie pourrait se déployer à d’autres appareils de la marque à l’avenir. Et ce, grâce au système de mise à jour HOTA (Huawei-Over-the-Air).