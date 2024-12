Apple : Un iPad Mini et un MacBook Air bientôt sous écran OLED ?

Apple semble prêt à faire un grand pas en avant avec ses produits en 2026 ! D’après les informations de Hyundai Motor Securities, la marque à la pomme pourrait enfin intégrer des écrans OLED sur certains de ses appareils les plus attendus. Si les rumeurs circulent depuis un moment, les annonces se font encore attendre. Qu’en est-il vraiment de ces nouveautés ?

Des iPad et MacBook OLED : L’ère de l’écran haut de gamme s’approche

Les premières rumeurs concernant l’adoption des écrans OLED par Apple remontent à plusieurs années. Néanmoins, des problèmes d’approvisionnement auraient retardé les projets. Malgré tout, il semblerait que le vent tourne. Hyundai Motor Securities, dans une récente feuille de route, annonce qu’Apple pourrait intégrer des écrans OLED sur plusieurs de ses produits. Ces informations sont à prendre avec prudence, car, comme souvent avec Apple, les annonces officielles ne viennent que plus tard.

L’iPad Mini et le MacBook Air sont encore loin de voir le jour. Cependant, ils devraient bénéficier de cette nouvelle technologie d’écran d’ici 2026. Cette évolution serait un véritable tournant pour la marque, offrant des écrans aux couleurs plus riches et des noirs plus profonds. Les fans d’Apple attendent avec impatience des produits à la hauteur des promesses. Il faudra néanmoins attendre encore quelques années pour voir ces nouveautés débarquer.

Quand ces produits OLED seront-ils disponibles ?

Pour le moment, le calendrier des sorties des produits OLED semble flou. En effet, certains experts affirment que ces appareils pourraient être repoussés à cause du coût élevé de ces écrans. Par exemple, le MacBook Air OLED, qui suscite beaucoup d’intérêt, pourrait ne jamais voir le jour. En 2026, Apple pourrait introduire l’iPad Mini OLED, mais certains prédisent que cela pourrait être annulé en raison des coûts trop élevés. De son côté, l’iPad Air OLED pourrait être lancé en 2027, alors que la date d’arrivée du MacBook Air OLED serait finalement décalée à 2028.