Les coques FineWoven d’Apple passées au crible par iFixit

Apple a lancé une nouvelle gamme de coques pour l’iPhone 15, baptisée FineWoven, qui remplace les coques en cuir. Il s’agit de coques en tissu microtwill, fabriquées à partir de 68% de matériaux recyclés, qui se veulent plus écologiques et plus résistantes que le cuir. Mais ces coques sont-elles vraiment à la hauteur des promesses d’Apple ? Pour le savoir, le site iFixit, spécialisé dans le démontage et la réparation des produits électroniques, a réalisé un test approfondi des coques FineWoven. Voici ce qu’il a découvert.

Les coques FineWoven sous le microscope

iFixit a commencé par examiner les coques FineWoven sous le microscope, pour observer la structure et la texture du tissu. Il a constaté que le tissu était composé de fibres très fines et serrées, qui formaient un motif en chevrons. Il a également comparé le tissu à un cheveu humain, pour montrer l’échelle de grandeur. Le résultat est impressionnant : le cheveu semble énorme à côté des fibres du tissu.

iFixit a ensuite testé la résistance des coques FineWoven aux taches et aux coupures. Il a appliqué du café, du ketchup et de la sauce piquante sur les coques, puis il les a nettoyées avec du détergent. Il a constaté que le café s’évaporait sans laisser de trace, mais que le ketchup et la sauce piquante laissaient des marques visibles, même après le nettoyage. Il a également coupé les coques avec un couteau, et il a observé que les fibres se déchiraient facilement.

Les coques FineWoven démontées

iFixit a terminé son test par le démontage des coques FineWoven, pour voir ce qu’elles contenaient. Il a coupé les coques en deux, puis il les a ouvertes. Il a découvert que les coques étaient composées de plusieurs couches : une couche extérieure de tissu FineWoven, une couche intermédiaire de mousse grise, une couche interne de plastique rigide, une couche de mousse blanche avec le matériel MagSafe (les aimants qui permettent d’attacher des accessoires ou des chargeurs sans fil), une autre couche de plastique rigide, et enfin une couche intérieure de tissu FineWoven. Il a également remarqué que les bords latéraux des coques avaient un tissage plus solide que le dos.

iFixit a conclu son test en donnant son avis sur les coques FineWoven. Il a reconnu qu’elles étaient élégantes et agréables au toucher, mais il a regretté qu’elles soient fragiles et salissantes. Il a conseillé aux utilisateurs d’être prudents avec leurs coques, ou de choisir une autre option plus durable.