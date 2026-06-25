LG dévoile une nouvelle génération de moniteurs UltraGear et de vidéoprojecteurs CineBeam

LG poursuit le renouvellement de sa gamme dédiée aux joueurs et aux amateurs de home cinéma avec plusieurs nouveautés particulièrement ambitieuses. Au programme, une série de moniteurs UltraGear allant jusqu’à 52 pouces, des dalles OLED de dernière génération capables d’atteindre des fréquences de rafraîchissement impressionnantes grâce au Dual-Mode, ainsi que deux nouveaux vidéoprojecteurs CineBeam compacts en 4K laser. Une gamme qui confirme la volonté du constructeur coréen de couvrir aussi bien les besoins des joueurs compétitifs que ceux des utilisateurs à la recherche d’une expérience audiovisuelle haut de gamme.

Des moniteurs UltraGear OLED toujours plus rapides

La première vedette de cette annonce est sans conteste le LG UltraGear 27GX790B-B. Ce moniteur OLED de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440) met l’accent sur la performance pure. Il embarque une dalle OLED de quatrième génération capable d’afficher un temps de réponse de seulement 0,02 ms (GtG).

Sa particularité réside dans son mode Dual-Mode, qui permet de passer d’un affichage 540 Hz en QHD à 720 Hz en définition HD. Une caractéristique pensée avant tout pour les joueurs eSport qui privilégient la fluidité absolue dans les FPS compétitifs.

Compatible DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro et certifié VESA DisplayHDR True Black 500, ce modèle bénéficie également des dernières technologies LG de protection oculaire, avec une réduction du scintillement et de la lumière bleue.

Les écrans ultra-larges passent à la vitesse supérieure

LG enrichit également sa famille UltraGear avec deux modèles OLED destinés aux joueurs recherchant une immersion maximale.

Le 39GX950B-B adopte une dalle OLED incurvée de 39 pouces au format 21:9, affichant une définition 5K2K (5120 x 2160). Malgré cette très haute résolution, il conserve une excellente réactivité avec un temps de réponse de 0,03 ms et un mode Dual-Mode permettant d’alterner entre 165 Hz en résolution native et 330 Hz dans un mode optimisé pour les jeux rapides.

Le constructeur conserve également une connectique moderne avec un port USB-C 90 W, du DisplayPort 2.1 ainsi que deux ports HDMI. Les haut-parleurs intégrés de 7 W viennent compléter un équipement particulièrement complet.

Encore plus spectaculaire, le 45GX950B-B reprend cette même philosophie avec une immense dalle OLED incurvée de 45 pouces et une courbure très prononcée de 800R destinée à renforcer l’immersion. Là encore, la résolution atteint 5120 x 2160 pixels, avec un Dual-Mode permettant de basculer entre 165 Hz et 330 Hz selon les usages.

Compatible FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible et DisplayHDR True Black, ce modèle vise clairement les passionnés de simulation, de jeux AAA et de création de contenu.

Un impressionnant UltraGear de 52 pouces

LG ne s’arrête pas là et dévoile également le 52G930B-B, un moniteur UltraGear qui se distingue avant tout par son immense diagonale de 51,6 pouces.

Contrairement aux précédents modèles, celui-ci mise sur une dalle VA incurvée (1000R) affichant une résolution 5K2K tout en proposant une fréquence de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Le constructeur met en avant une certification VESA DisplayHDR 600, des haut-parleurs stéréo de 10 W, ainsi qu’une compatibilité avec les technologies Adaptive Sync, FreeSync Premium Pro et G-SYNC Compatible.

Avec un tel format, LG cible aussi bien les simulateurs automobiles que les utilisateurs souhaitant remplacer une configuration multi-écrans par une seule dalle panoramique.

Un nouveau 4K Mini-LED pour les joueurs exigeants

Aux côtés de ces nouveautés OLED, LG prépare également le 27GM950B-B, un écran Mini-LED de 27 pouces en définition 4K UHD.

Ce modèle s’adresse aux joueurs recherchant une très haute définition sans passer à l’OLED. Il bénéficie d’un rétroéclairage Mini-LED, d’une certification DisplayHDR 1000, d’une compatibilité FreeSync Premium et G-SYNC Compatible ainsi que d’une connectique moderne comprenant un port USB-C alimenté jusqu’à 90 W.

Deux nouveaux vidéoprojecteurs CineBeam arrivent également

LG ne limite pas ses annonces au gaming et renouvelle également sa gamme de vidéoprojecteurs.

Le CineBeam Q (PU600U) est un modèle extrêmement compact reposant sur une source lumineuse Triple Laser RVB capable d’afficher une image 4K UHD avec une luminosité de 600 Lumens ANSI.

Compatible webOS 24, AirPlay 2, Miracast et Bluetooth, il permet de projeter une image comprise entre 50 et 120 pouces, tout en conservant un encombrement très réduit de seulement 1,49 kg.

De son côté, le CineBeam S (PU615U) adopte une optique Ultra Courte Focale capable de produire une image de 100 pouces à seulement 55 cm du mur.

Là encore, LG mise sur une technologie Triple Laser 4K, un système audio intégré compatible Dolby Atmos, webOS 24 ainsi que des fonctions automatiques de correction géométrique et d’adaptation à la couleur du mur. Avec seulement 1,9 kg sur la balance, il s’annonce comme une solution particulièrement séduisante pour les utilisateurs souhaitant profiter d’un très grand écran sans installation complexe.

LG confirme sa stratégie haut de gamme

Avec cette nouvelle vague de produits, LG continue de pousser très loin les performances de sa gamme UltraGear. Entre les nouvelles dalles OLED de quatrième génération, les fréquences de rafraîchissement pouvant atteindre 720 Hz, les écrans panoramiques en 5K2K et les vidéoprojecteurs CineBeam toujours plus compacts, le constructeur montre qu’il souhaite rester l’un des acteurs majeurs du gaming haut de gamme et du divertissement domestique.

Les tarifs et les dates de disponibilité pour le marché français devraient être communiqués prochainement.