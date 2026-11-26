Un ioniseur qui reconnaît vos ingrédients ? Le Food Sense Pro de Lifecore attendu en 2027

Choisir une eau alcaline, acide ou simplement purifiée selon ce que l’on prépare : peu de gens se plient à cette gymnastique au quotidien. Le fabricant sud-coréen Lifecore Instrument veut confier ce choix à une caméra. Le 23 novembre 2026, il a présenté le Food Sense Pro, un ioniseur d’eau doté d’une intelligence artificielle embarquée.

L’appareil reconnaît les aliments posés devant lui et ajuste seul l’eau qu’il produit. Il est encore en développement, et les premières livraisons sont visées pour fin février 2027.

Un œil sur le plan de travail

Selon Lifecore, une caméra intégrée identifie les ingrédients bruts et le type de préparation. L’analyse d’image se fait directement sur la machine, grâce à un réseau de neurones local. Aucune photo de votre cuisine ne part donc vers un serveur distant, ce qui est plutôt rassurant pour la vie privée.

La marque appelle la suite « Water Prescription », soit une « prescription d’eau ». Le résultat de la reconnaissance est traduit en réglages physiques : intensité du courant électrique, passage dans les chambres d’électrolyse et débit. L’eau produite serait ainsi adaptée à l’ingrédient reconnu, qu’il s’agisse de cuisiner, de rincer ou de boire.

Bientôt branché à votre montre ?

Lifecore ne compte pas s’arrêter à la cuisine. L’entreprise travaille à relier l’appareil aux montres et bracelets connectés, pour en récupérer les données d’activité et les mesures physiologiques. L’objectif : proposer chaque jour une recommandation de consommation d’eau personnalisée.

Pour protéger ces fonctions, Lifecore a déposé en 2026 trois demandes de brevet en Corée du Sud. Elles couvrent l’électrolyse pilotée par caméra, le calcul des réglages selon l’ingrédient et le pilotage par les données biométriques. Il s’agit pour l’instant de demandes, pas de brevets accordés.

L’électrolyse, un savoir-faire maison

Lifecore Instrument n’a rien d’une jeune pousse de l’IA. Fondée en 2012 selon elle, l’entreprise conçoit et fabrique elle-même ses cellules d’électrolyse, son électronique, sa filtration et son logiciel embarqué. Elle vend déjà des ioniseurs domestiques, les séries LIFECORE-5000, 6000 et 9900.

Elle fournit aussi des systèmes d’électrolyse d’eau ultrapure, utilisés pour nettoyer les plaques dans les usines de semi-conducteurs et d’écrans LCD. Côté ioniseurs, trois brevets coréens sont déjà enregistrés. Ils portent sur une chambre d’électrolyse à trois compartiments, une filtration de type cyclone et un système qui limite l’entartrage des électrodes.

L’entreprise revendique enfin les certifications ISO 9001 et ISO 13485, cette dernière étant propre aux dispositifs médicaux. Certains de ses modèles respectent aussi les exigences du ministère sud-coréen de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS).

Des usines coréennes aux cuisines du monde

Lifecore vend surtout par l’intermédiaire de partenaires. Il peut s’agir de distributeurs ou de marques qui revendent ses machines sous leur propre nom, en OEM ou ODM. Tension, langue de l’interface, filtration et design sont alors adaptés à chaque pays.

L’entreprise revendique une présence dans plus de 20 pays. En 2023, elle a reçu la Tour d’exportation du million de dollars, une distinction remise par l’État sud-coréen aux entreprises exportatrices. Elle vise désormais les États-Unis, l’Europe, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, où l’eau du robinet est souvent très chargée.

James (Dong Won) Lim, PDG de Lifecore Instrument, résume la démarche : « L’innovation dans les appareils fonctionnels exige une synchronisation étroite entre le matériel et un logiciel intelligent. » Selon lui, le Food Sense Pro doit avant tout « supprimer les hésitations » des consommateurs au moment de choisir leur eau.

Une idée maligne, à goûter sur pièce

Sur le papier, le Food Sense Pro a de quoi intriguer. Automatiser un réglage que presque personne ne fait à la main est une vraie bonne idée. Le traitement local des images est aussi un bon point, à l’heure où chaque appareil connecté semble vouloir envoyer nos vies dans le cloud.

Plusieurs zones d’ombre demeurent toutefois. Lifecore n’a pas précisé quels aliments sont reconnus, ni quelle eau est associée à chacun. La fiabilité de la reconnaissance est encore en cours de mise au point, et la date de février 2027 dépend des tests qualité. Aucun prix n’est annoncé, ni aucune disponibilité en France : l’appareil pourrait même arriver chez nous sous le nom d’une autre marque.

Enfin, le vocabulaire de la « prescription » invite à la prudence. Les bienfaits de l’eau alcaline sur la santé restent discutés et peu étayés par des études indépendantes. Reste aussi à savoir si l’ioniseur saura distinguer une courgette d’un concombre. Rendez-vous en 2027 pour le vérifier.