L’iPhone 14 Plus ne se vend pas bien, Apple changerait de stratégie en 2023

Lancé en septembre dernier, l’iPhone 14 Plus ne se vend pas aussi bien que prévu. Suite à cet échec, Apple pourrait revoir sa copie pour sa série d’iPhone 15, prévue pour l’automne 2023.

Les résultats de vente de l’iPhone 14 Plus sont décevants

En 2022, Apple a décidé d’abandonner le format « mini » des iPhone en remplaçant l’iPhone 13 mini par un iPhone 14 Plus. Les versions miniatures ne se vendant pas assez bien, la firme de Cupertino a donc tenté le pari de proposer une taille d’écran plus grande pour son iPhone standard. Cependant, si l’on en croit le leaker yeux1122, cette stratégie ne s’avère pas payante : les ventes d’iPhone 14 Plus ne sont pas satisfaisants.

L’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 // Source : Apple

Pour y remédier, Apple réfléchirait à remanier sa gamme d’iPhone en 2023. Cette information mérite toutefois d’être prise avec des pincettes : elle provient du blogueur coréen yeux122, qui n’a pas toujours partagé des informations exactes. Néanmoins, ses propos rejoignent ceux de Ming-Chi Kuo concernant la volonté de la part d’Apple de fractionner sa gamme.

Deux scénarios envisagés par Apple

Pour le moment, Apple envisagerait deux stratégies. La première consisterait à accroître la différence technique entre les modèles classiques et les modèles Pro avec un iPhone 15 Pro Max/Ultra encore plus haut de gamme, et plus cher. L’iPhone 15 Plus pourrait alors récupérer une part de la clientèle.

La seconde possibilité envisagée serait de réduire le prix de l’appareil. En effet, l’iPhone 14 Plus est vendu 150 euros de plus que la version classique, pour un écran plus grand et une batterie plus endurante. Le prix de l’iPhone 15 Plus se rapprocherait alors de l’iPhone 15 et serait considéré par davantage de clients.

Deux scénarios envisagés certes, mais Apple pourrait proposer un habile mélange des deux pour sa gamme d’iPhone 15, attendue en septembre 2023.

