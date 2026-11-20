Lumo Desktop : l’IA de Proton passe à la vitesse supérieure avec une application capable d’automatiser vos tâches

L’intelligence artificielle de Proton évolue rapidement. Avec l’arrivée de Lumo Desktop, l’entreprise suisse ne se limite plus à un simple chatbot. Désormais disponible sur ordinateur, cette nouvelle version de son IA peut interagir avec des fichiers, se connecter à différents services et exécuter certaines tâches de manière automatisée. Une évolution importante qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une alternative axée sur la confidentialité.

Lumo Desktop débarque sur Windows, macOS et Linux

Présenté dans la feuille de route automne-hiver 2026 de Proton, Lumo Desktop est désormais disponible sur Windows, macOS et Linux. Cette version bureau permet aux utilisateurs d’accéder à l’assistant IA directement depuis leur ordinateur en utilisant leur compte Proton habituel.

Proton affirme conserver les principes qui ont fait la réputation de ses services. L’entreprise met notamment en avant un chiffrement à accès zéro, l’absence de journaux d’activité et un hébergement en Europe. Fidèle à sa politique de transparence, elle publie également le code source de l’application.

Lumo Desktop devient une véritable IA agentique

Avec cette nouvelle application, Proton veut transformer Lumo en un assistant capable d’agir et non plus seulement de répondre à des questions.

L’utilisateur garde toutefois le contrôle. Pour chaque connexion ou outil utilisé, il peut définir précisément ce que l’IA est autorisée à faire seule, ce qui nécessite une validation manuelle et ce qui doit rester interdit.

Cette approche vise à offrir davantage d’automatisation tout en limitant les risques liés à l’accès aux données personnelles.

Trois nouveautés majeures pour automatiser le travail

L’arrivée de Lumo Desktop s’accompagne de trois fonctions importantes qui étendent considérablement les capacités de l’assistant.

La première fonction repose sur les Connectors. Grâce à eux, Lumo peut accéder à différents services et ressources. L’IA peut consulter des fichiers locaux, exécuter des commandes système, récupérer des contenus web via le navigateur ou encore se connecter à Proton Mail par l’intermédiaire de Proton Mail Bridge. Des services tiers comme Google Drive, Dropbox, Jira ou Confluence sont également compatibles. Les utilisateurs peuvent même relier leurs propres serveurs MCP.

La deuxième nouveauté se nomme Schedules. Cette fonction permet de programmer des tâches ponctuelles ou récurrentes. Concrètement, Lumo prépare l’action à réaliser, puis l’utilisateur peut la vérifier avant validation. Il choisit ensuite les opérations qui pourront être effectuées automatiquement et celles qui nécessiteront son accord.

Enfin, Proton introduit les Skills. Cette fonctionnalité sert à enregistrer des instructions, des modèles ou des fichiers afin que l’IA conserve certaines informations d’une conversation à l’autre. En d’autres termes, l’utilisateur n’a plus besoin de reformuler les mêmes consignes à chaque nouvelle session. D’ailleurs, Proton précise que les anciens Custom Lumos sont automatiquement convertis en Skills.

Des usages professionnels comme personnels

L’intérêt de ces nouvelles fonctionnalités réside surtout dans leur capacité à fonctionner ensemble.

Dans un contexte professionnel, les Connectors peuvent récupérer des informations depuis des documents ou des services connectés. Les Skills permettent de mémoriser un style rédactionnel ou des consignes spécifiques. De leur côté, les Schedules peuvent programmer certaines actions, comme l’envoi d’un e-mail préparé par l’IA.

Pour un usage personnel, Proton imagine, par exemple, un suivi alimentaire. Les Skills retiendront alors les objectifs de l’utilisateur, les Connectors récupèreront des données nutritionnelles ou consulteront des tableaux de suivi. Quant aux Schedules, ils organiseront automatiquement des menus ou des bilans récurrents.

Une IA plus puissante, mais à configurer avec prudence

Une fois installés, les connecteurs sont activés par défaut dans les conversations. Les utilisateurs peuvent néanmoins les désactiver individuellement depuis les paramètres des outils.

Cette étape mérite une attention particulière. Avant d’autoriser l’accès aux e-mails, aux fichiers ou à l’exécution de commandes système, nous vous conseillons de vérifier soigneusement les permissions accordées à chaque connecteur. Proton met justement l’accent sur ce contrôle granulaire pour aider chacun à gérer son niveau de confidentialité.

Lumo Desktop marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie IA de Proton. L’entreprise ne cherche plus seulement à proposer un assistant conversationnel respectueux de la vie privée. Elle ambitionne désormais d’offrir un véritable agent capable d’assister l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes, tout en conservant un contrôle humain sur les actions réalisées.

Pour poursuivre votre lecture sur les prochaines avancées de l’intelligence artificielle dans l’univers grand public, découvrez également notre article consacré aux lunettes connectées d’Apple et au futur Siri dopé à l’IA.