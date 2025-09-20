macOS Tahoe 26 : Apple déploie sa mise à jour la plus immersive pour Mac

Apple vient de lancer officiellement macOS Tahoe 26, sa nouvelle mise à jour majeure pour les ordinateurs Mac. Présentée lors de la WWDC 2025, cette version apporte une interface visuelle repensée, des fonctions intelligentes renforcées et une meilleure intégration avec les autres appareils Apple. Disponible dès maintenant, elle marque aussi la fin du support évolutif pour les Mac Intel équipés de la puce T2, laissant place à l’ère Apple Silicon.

macOS Tahoe 26 dispose d’une interface plus fluide et un Spotlight transformé

La grande nouveauté de macOS Tahoe 26 est l’introduction du design Liquid Glass. Inspiré d’iOS 26, ce langage visuel donne aux fenêtres, menus et notifications des effets de transparence et de profondeur. L’écran paraît plus spacieux, plus moderne et plus cohérent avec les autres produits Apple. Cette évolution vise à offrir une expérience plus immersive et harmonieuse, tout en renforçant l’identité visuelle du système.

Spotlight, l’outil de recherche intégré, devient également plus intelligent. Il hiérarchise désormais les résultats selon leur pertinence réelle et permet d’exécuter des actions rapides sans ouvrir d’applications. L’utilisateur peut envoyer un mail, créer une note ou programmer un rappel directement depuis la barre de recherche. Il est aussi possible de personnaliser les dossiers avec des couleurs ou des emojis, rendant l’organisation plus intuitive et visuelle.

Une app Téléphone native et des traductions en temps réel

macOS Tahoe 26 introduit une application Téléphone complète sur Mac. Elle permet de recevoir les appels de l’iPhone, d’accéder aux messages vocaux et d’utiliser des fonctions avancées comme le filtrage des appels inconnus ou l’attente assistée par IA. Cette nouveauté renforce la continuité entre macOS et iOS, en facilitant les échanges sans changer d’appareil.

Apple Intelligence, l’IA maison, enrichit aussi cette version avec la traduction en direct. Que ce soit dans Messages, FaceTime ou lors d’un appel, les conversations peuvent être traduites instantanément. Cette fonction est particulièrement utile pour les étudiants, les professionnels ou les voyageurs.