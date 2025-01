Maxhub dévoile un écran interactif exceptionnel à l’ISE 2025

MAXHUB, leader mondial des solutions de communication, a présenté son dernier bijou technologique. Découvrez l’écran interactif MAXHUB 92 pouces spécialement conçu pour Microsoft Teams Rooms, lancé lors de l’ISE 2025 à Barcelone. Ce produit innovant combine différentes fonctionnalités pour transformer la collaboration visuelle en une expérience exceptionnelle.

Découverte du nouvel écran interactif MAXHUB



L’écran interactif MAXHUB de 92 pouces se distingue par sa résolution 5K. De plus, son design polyvalent intègre les fonctions d’un projecteur, tableau blanc, ordinateur, et bien plus encore. Ainsi, il est idéal pour optimiser les réunions à distance, car cet outil tout-en-un simplifie la communication en entreprise. Enfin, avec MAXHUB, l’expérience utilisateur est toujours intuitive et engageante.

XCore Kit : une solution innovante et accessible

Le XCore Kit et XCore Kit Pro offrent des solutions sur mesure pour les salles Microsoft Teams. D’une part, le XCore Kit propose une alternative économique avec un processeur Intel de 12e génération. D’autre part, le XCore Kit Pro convient aux salles de tailles moyenne et grande. En effet, avec des fonctions comme le partage de contenu sans fil et l’affichage double écran, ce dernier facilite le travail collaboratif.



Partenariat stratégique avec Intel et Microsoft

MAXHUB collabore avec des titans de la technologie comme Intel et Microsoft. Cette association garantit des solutions robustes et fiables pour les entreprises. Les outils de collaboration optimisés pour Microsoft Teams Rooms permettent de stimuler la créativité et la productivité. Les utilisateurs profitent ainsi d’une expérience connectée sans faille.

En conclusion, MAXHUB démontre encore une fois sa capacité à innover avec ces solutions interactives. Grâce à son partenariat avec Intel et Microsoft, le groupe fournit des outils puissants pour les environnements professionnels. Ces innovations visent à renforcer la communication et la collaboration. En visitant l’ISE 2025, MAXHUB continue de transformer la manière dont les équipes travaillent ensemble, inspirant créativité et efficacité.

