Meta renforce la lutte contre les escroqueries

Meta annonce une série de mesures pour limiter les arnaques qui prolifèrent sur ses réseaux sociaux. L’entreprise mise sur l’intelligence artificielle pour détecter les faux comptes, les liens trompeurs et les usurpations d’identité. Ces outils doivent permettre de supprimer plus rapidement les contenus frauduleux et de protéger les utilisateurs contre les pratiques les plus répandues. C’est le cas, par exemple, de l’utilisation de célébrités pour promouvoir de faux produits ou investissements.

Une réponse aux escroqueries de grande ampleur

La fraude publicitaire reste un enjeu majeur pour Meta. L’entreprise veut que 90% de ses revenus publicitaires proviennent de comptes vérifiés d’ici fin 2026, contre 70% actuellement. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de réduire la part des publicités liées aux escroqueries ou aux produits interdits, qui représentaient environ 10% de ses revenus en 2024. Meta a déjà intensifié ses actions en 2025, en supprimant 159 millions de publicités frauduleuses et fermant 10,9 millions de comptes liés à des réseaux criminels.

Les escroqueries dites « Celeb Bait », qui exploitent l’image de personnalités via des montages ou des deepfakes, sont particulièrement visées. Meta a récemment engagé des poursuites contre des entités basées au Brésil et en Chine. Elles étaient accusées d’utiliser des célébrités pour promouvoir des produits douteux et des schémas d’investissement frauduleux.

Meta veut mettre en confiance ses utilisateurs

En parallèle, Meta introduit des alertes spécifiques sur ses applications. Par exemple, Facebook avertira les utilisateurs en cas de demande d’un ami suspect. WhatsApp signalera également les tentatives douteuses de liaison de périphériques. Quant à Messenger, la plateforme affichera des avertissements si un compte semble frauduleux. Ces notifications visent à sensibiliser les internautes et à les dissuader d’interagir avec des profils dangereux.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Meta espère offrir une expérience plus sûre à ses milliards d’utilisateurs. Par ailleurs, en renforçant la transparence et la vigilance, Meta cherche à restaurer la confiance et à prouver que ses plateformes peuvent rester des espaces d’échange fiables, malgré la montée en puissance des arnaques en ligne.