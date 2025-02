Metal Eden, un FPS de science-fiction, débarque bientôt sur PC, PS5, Xbox Series

Doom: The Dark Ages aura fort à faire cette année, car un adversaire se profile à l’horizon ! Durant le State of Play 2025, Reikon Games a dévoilé son nouveau jeu de tir à la première personne, baptisé Metal Eden. Fidèle à sa signature futuriste, le studio propose un FPS de science-fiction à mi-chemin entre Ghostrunner, Cyberpunk et Doom. Bande-annonce, histoire et date de sortie…on vous fait le point dans cet article.

Voir aussi : Hogwarts Legacy 2 : la suite est en préparation

Que nous réserve Metal Eden, le FPS de Reikon Games ?

Au milieu des Borderlands 4, Days Gone Remastered et Saros, Reikon Games, le studio derrière jeu d’action cyberpunk Ruiner a révélé son prochain jeu lors du State of Play du 12 février dernier. Il portera le nom de Metal Eden, et sera disponible le 6 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Metal Eden est donc un jeu de tir à la première personne, se déroulant dans un univers cybernétique futuriste. Les joueurs incarnent le corps robotique de l’androïde Aska, qui a pour mission de découvrir les secrets de la planète artificielle Mobius. Tout au long de sa progression, Aska dispose d’un arsenal de tir pour mener à bien sa mission. Elle peut aussi arracher les noyaux d’énergie de ses adversaires et en faire des mini-grenades ou des boosters d’énergie.

La bande-annonce de Metal Eden montre également une chose : le jeu ressemble à un mélange entre Ghostrunner et un Doom moderne. Que ce soit les décors ou le gameplay nerveux, le jeu n’a pas l’impression d’apporter quelque chose de particulièrement nouveau. Quoi qu’il en soit, les joueurs auront de quoi le comparer à Doom: Dark Ages, quand les deux jeux sortiront en mai.