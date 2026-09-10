MOVA à l’IFA 2026 : « The AI MOVAment » veut apprendre aux robots à toucher et à manipuler

MOVA a vu grand pour l’IFA 2026 de Berlin. Sur 1 700 m² de stand, la marque de smart living premium a déroulé sa campagne « The AI MOVAment » : 22 nouveautés mondiales et 15 technologies, du jardin à la cuisine en passant par la piscine et le nettoyage de la maison.

Le fil conducteur tient en trois mots : percevoir, décider, agir. Autrement dit, faire descendre l’intelligence artificielle de l’écran pour la confronter au monde réel. MOVA veut une IA concrète, que l’on peut voir, toucher et utiliser. Tour d’horizon des annonces les plus marquantes.

Le toucher, ce nouveau sens des robots aspirateurs

La technologie la plus parlante s’appelle TactiPercept. MOVA la présente comme une peau électronique posée sur ses aspirateurs. Le système ajoute le toucher à la vision. Il embarque 128 capteurs de pression, une structure souple et un retour d’effort en temps réel. Le robot sent alors les meubles, les murs et les moindres obstacles. Il ralentit au contact, longe les plinthes de plus près pour soigner les bordures et se dégage seul quand il coince. On passe du « voir et éviter » au « toucher et ressentir ».

MOVA soigne aussi ses robots de piscine avec AquaSonar. Sous l’eau, le Wi-Fi ne passe pas. Le système garde donc la liaison par ultrasons, grâce à un relais logé directement dans la station. Fini la bouée flottante qui servait de relais en surface. Le robot reste joignable pendant qu’il nettoie le bassin, et l’installation se simplifie.

Tonte de précision : la bordure au ras du mur

MOVA revendique la place de numéro un mondial des tondeuses robots à LiDAR, selon Frost & Sullivan. À Berlin, la marque s’attaque au fameux « dernier centimètre », cette bande d’herbe qui résiste le long des murs et des clôtures. Sa réponse porte un nom : UltraTrim.

La LiDAX Ultra Gen 2 inaugure la coupe de bordure à 0 cm avec UltraTrim 3.0.

Deux versions coexistent. UltraTrim 3.0 débarque sur la LiDAX Ultra Gen 2, avec un disque de coupe dédié sur le flanc droit pour raser la bordure à 0 cm. UltraTrim 4.0, prévue pour la génération suivante, ajoute un bras de coupe escamotable qui suit le relief et propose trois hauteurs (4, 5 et 6 cm). La LiDAX Ultra Gen 2 mise par ailleurs sur son système UltraView 2.0 : un LiDAR 3D à 360°, une caméra IA 1080p HDR et un capteur thermique infrarouge qui stoppe la lame à l’approche d’un humain ou d’un animal.

AstraX, la tondeuse qui a un bras

C’est la star du stand. AstraX se présente comme la première tondeuse robot dotée d’un bras multifonction à têtes interchangeables. Selon l’outil monté, elle écarte un obstacle sur son passage, cueille un fruit à faible hauteur avec une pince à deux doigts ou arrose une zone à heure fixe. Sa vision par IA repère l’objet, le bras s’en occupe, puis la tonte reprend.

MOVA en a fait un vrai show, baptisé « World’s First Robotic Mower Arm Show » : plusieurs AstraX exécutent des mouvements synchronisés au rythme d’un DJ. Le clin d’œil est malin, même si l’on reste ici plus près de la démonstration de force que du produit fini.

Knot 80 : une main agile pour l’IA incarnée

La main Knot 80 compte onze degrés de liberté et ajuste sa force de préhension.

Encore plus impressionnante, la main robotique Knot 80 pousse la logique de l’IA incarnée. Elle associe un bras d’inspiration humaine, une vision 3D à lumière structurée et un contrôle intelligent de la préhension. La main compte onze degrés de liberté, et l’ensemble du bras quinze articulations. Face à un objet, Knot 80 identifie sa position dans l’espace, choisit la bonne prise et ajuste sa force entre 25 et 50 N. Un retour visuel continu corrige le geste en temps réel. MOVA imagine déjà d’étendre ces mains à d’autres produits, pour ranger, trier ou organiser.

Au-delà des concepts : le Z70 et le T1 Station

Toutes ces technologies ne sont pas au même stade. Le Z70 Ultra Roller Complete, lui, est déjà en vente. Cet aspirateur-laveur combine 36 000 Pa d’aspiration et le lavage HydroForce Mopping 2.0, où douze buses alimentent en continu le rouleau laveur en eau propre pendant qu’il évacue l’eau sale. Il reconnaît plus de 300 types d’obstacles et franchit des marches jusqu’à 9 cm grâce à StepMaster 2.0.

Le Z70 Ultra Roller Complete, déjà commercialisé, revendique 36 000 Pa d’aspiration.

MOVA présente aussi son premier lave-vitres à station, le T1 Station. Dix-neuf capteurs lui servent à repérer cadres et rebords, deux modes de pulvérisation s’adaptent à la saleté, et il tient jusqu’à 110 minutes sans fil. Un câble 2-en-1 de 5,5 mètres joue à la fois l’alimentation et la sécurité, et l’appareil grimpe même sur des surfaces inclinées jusqu’à -45°. Enfin, la marque sœur NexLawn disposait de son propre espace, avec tondeuses, robots de piscine et une tondeuse professionnelle.

Le T1 Station, premier lave-vitres MOVA à station, sortira en septembre 2026 à 499 euros.

Prix et disponibilité

MOVA reste discret sur ce point. Le T1 Station est annoncé pour septembre 2026 à 499 euros. La LiDAX Ultra Gen 2 est attendue en novembre 2026, sans tarif communiqué. Le Z70 Ultra Roller Complete est déjà disponible. Pour le reste (TactiPercept, AquaSonar, AstraX, Knot 80), MOVA parle surtout de technologies et de concepts, sans date ni prix.

Ce qu’il faut retenir

Avec « The AI MOVAment », MOVA envoie un signal clair : la marque ne veut plus vendre de simples aspirateurs, mais des robots qui perçoivent, décident et manipulent. Le toucher des aspirateurs, le bras d’AstraX et la main Knot 80 dessinent une trajectoire cohérente vers l’IA incarnée. Il faut toutefois faire la part des choses entre les produits que l’on peut acheter aujourd’hui et les démonstrateurs qui préfigurent l’avenir. Reste à voir lesquelles de ces promesses franchiront vraiment la porte de nos maisons et de nos jardins.