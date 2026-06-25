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MOVA transforme ses robots tondeuses en joueurs de football avec le Robo Goal Challenge à Paris

il y a 22 minutesDernière mise à jour: 25 juin 2026
2 minutes de lecture
Robo Goal

À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, MOVA entend bien prouver que ses robots tondeuses savent faire bien plus que prendre soin de votre pelouse. Le 26 juin prochain, la marque organisera à Paris un événement original baptisé Robo Goal Challenge, une compétition où les visiteurs pourront prendre les commandes de robots tondeuses pour disputer… des matchs de football. Une initiative qui mêle innovation, divertissement et démonstration technologique afin de mettre en avant les capacités de ses produits.

Un terrain de football pas comme les autres

Le concept est aussi surprenant qu’amusant. Installé au Fluctuart, sur les quais de Seine à Paris, le Robo Goal Challenge permettra aux visiteurs de former des équipes de deux personnes et de piloter des robots tondeuses MOVA sur un terrain spécialement aménagé. L’objectif sera simple : pousser le ballon dans les cages adverses avant l’équipe opposée.

Au-delà du simple aspect ludique, cette animation servira surtout à démontrer la précision de navigation, la réactivité et la maniabilité des robots tondeuses de la marque. Les participants pourront ainsi découvrir comment ces machines évoluent avec aisance dans un environnement complexe tout en mettant à profit leurs systèmes avancés de reconnaissance d’obstacles via l’application MOVA Home. Les vainqueurs des différents matchs repartiront d’ailleurs avec un cadeau surprise.

Une démonstration grandeur nature des technologies MOVA

À travers cet événement, MOVA souhaite montrer que les technologies embarquées dans ses robots ne se limitent pas à la tonte automatique. Les déplacements précis, les changements de direction rapides et la gestion des obstacles deviennent ici les éléments clés d’une véritable compétition sportive miniature.

La marque profite également de l’engouement autour de la Coupe du Monde pour rappeler son slogan de circonstance : « Vous regardez le match, MOVA s’occupe du jardin. » Une manière de souligner que pendant que les passionnés de football suivent leur équipe favorite, les robots peuvent entretenir la pelouse en toute autonomie.

Luka Modrić reste l’ambassadeur de la précision

Depuis maintenant un an, MOVA s’appuie sur l’image de Luka Modrić pour représenter sa gamme de robots tondeuses. Selon la marque, les qualités du milieu de terrain croate — précision, vision du jeu et maîtrise technique — illustrent parfaitement la philosophie de ses produits. Chaque trajectoire, chaque déplacement et chaque mètre carré tondu sont pensés pour offrir une qualité de travail optimale.

robo goal

Une journée placée sous le signe du football

Les festivités débuteront dès 15 heures avec plusieurs démonstrations des dernières générations de robots tondeuses MOVA et différentes animations autour du football. Les visiteurs pourront également échanger avec les équipes de la marque afin d’en apprendre davantage sur les innovations développées pour l’entretien des espaces verts.

La journée se prolongera jusqu’en soirée avec la diffusion sur écran géant de la rencontre France – Norvège, programmée à partir de 21 heures, permettant aux participants de soutenir les Bleus dans une ambiance conviviale.

Informations pratiques

Le Robo Goal Challenge se déroulera :

  • Date : Vendredi 26 juin 2026
  • Lieu : Fluctuart – Pont des Invalides, Port du Gros-Caillou, 75007 Paris
  • Horaires : De 15 h à 20 h pour les animations, puis retransmission du match France – Norvège à partir de 21 h.

Avec cette initiative originale, MOVA propose une manière ludique de découvrir les performances de ses robots tondeuses. Entre démonstration technologique et animation grand public, le Robo Goal Challenge promet de faire parler de lui en marge de la Coupe du Monde 2026, tout en offrant aux visiteurs une expérience interactive qui sort des présentations produits traditionnelles.

il y a 22 minutesDernière mise à jour: 25 juin 2026
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Photo de Michael

Michael

Responsable Pôle JV - Jeune Quarantenaire qui a connu les début de la micro informatique, les vinyles et les walkman auto reverse Bass Boost. Passionné des nouvelles tech, les ordinosaures, le JV, les mangas, les animés. Un peu de nerd, un peu de nolife, un peu d'otaku = 100% moi

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