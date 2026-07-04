Nuvei Agentic : une avancée majeure et sécurisée pour le paiement par IA

Le monde du paiement en ligne évolue vite. Aujourd’hui, Nuvei Agentic change les règles du jeu. Grâce à l’intelligence artificielle, les achats se font plus vite et de façon plus sûre. Découvrons comment cette nouvelle solution transforme le paiement et pourquoi elle intéresse tant les commerçants.

Nuvei Agentic : une nouvelle ère pour les paiements par IA

Nuvei Agentic introduit une avancée majeure dans le commerce agentique. Désormais, un agent IA peut rechercher un produit, l’acheter puis finaliser le paiement sans quitter la plateforme du commerçant. Cette solution supprime le besoin d’un passage par une page de paiement classique. Tout se fait en un seul mouvement, avec un contrôle total pour le client sur ses dépenses et sur les catégories de produits autorisées. C’est une innovation qui ouvre la porte à des expériences d’achat entièrement automatisées.

La collaboration Visa et Nuvei révolutionne l’expérience commerçant

Cette solution innovante est née d’une collaboration entre Nuvei, Visa et plusieurs partenaires clés tels qu’Arvato Systems et la marque Kings and Priests. Ensemble, ils ont réussi une première pour l’industrie : permettre à différents émetteurs bancaires européens de traiter des paiements initiés directement par un agent IA, grâce au réseau Visa. La sécurité est au cœur de ce système, avec la tokenisation Visa et des contrôles précis. Cela garantit une expérience rapide mais aussi fiable, autant pour les commerçants que pour les clients.

Les avantages pour les commerçants et l’écosystème du commerce agentique

Nuvei Agentic répond à la demande de flexibilité et d’innovation des commerçants. Parmi les principaux avantages, on note :

Un contrôle renforcé sur les transactions IA grâce à des limites définies.

Une compatibilité unique pour différents protocoles de paiement.

Une interface simple, qui ne bouleverse pas l’organisation existante.

Une gestion du risque et une traçabilité améliorées via le registre « Know Your Agent ».

Avec ce système, les commerçants accèdent à une plateforme unique qui centralise les paiements agentiques, quel que soit l’agent utilisé.

En résumé, Nuvei Agentic ouvre une nouvelle ère pour le paiement automatisé et le commerce poussé par l’IA. La solution propose à la fois innovation, sécurité, et flexibilité, tout en préparant le secteur à une croissance massive des paiements agentiques dans les années à venir. Grâce à cette technologie, les commerçants sont prêts à répondre aux nouvelles attentes de leurs clients et à faire face à la prochaine révolution du commerce en ligne.

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