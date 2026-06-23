OpenAI s’offre le catalogue de Getty Images pour ChatGPT

OpenAI vient de conclure un accord de partenariat pluriannuel avec la célèbre agence photographique Getty Images. Désormais, le robot conversationnel ChatGPT et les outils de recherche de la start-up américaine afficheront directement des visuels issus du catalogue de l’agence.

Une intégration visuelle de confiance pour enrichir la recherche par IA sur ChatGPT

L’intégration de contenus visuels de haute qualité représente un atout majeur pour OpenAI. Craig Peters, le directeur général de Getty Images, affirme que des illustrations certifiées rendent la recherche par IA beaucoup plus pertinente et digne de confiance.

Les utilisateurs de ChatGPT vont ainsi bénéficier d’une expérience visuelle nettement plus riche au quotidien. L’affichage d’images légitimes renforce la crédibilité des réponses fournies par l’intelligence artificielle, tout en respectant le travail des créateurs originaux.

Le virage stratégique de Getty Images face aux géants de l’IA

Cette annonce marque un changement de posture radical pour la banque d’images. Auparavant, Getty Images adoptait une position très stricte et hostile envers le développement des intelligences artificielles génératives. L’agence avait banni toutes les œuvres d’art générées par IA de sa plateforme en septembre 2022. Elle avait même intenté un procès retentissant contre Stability AI pour violation de droits d’auteur, mais la justice a rejeté cette plainte fin 2025.

Cependant, l’entreprise a progressivement fait évoluer son modèle économique pour s’adapter aux mutations technologiques. Getty Images a d’abord lancé son propre outil de génération d’images sécurisé en collaboration avec NVIDIA. Ensuite, la société a signé un contrat majeur avec le moteur de recherche Perplexity AI en octobre 2025. Cet accord historique chez Perplexity impose l’affichage explicite des crédits photographiques et un lien direct vers la source, éduquant ainsi le public à une utilisation légale des images.

L’épineuse question de l’entraînement des modèles de langage

Les termes financiers et techniques de ce nouveau contrat entre OpenAI et Getty Images restent confidentiels pour le moment. En particulier, les deux partenaires n’ont fourni aucun détail. Notamment, l’utilisation éventuelle de la bibliothèque d’images pour entraîner GPT ou de futurs modèles de génération visuelle comme Sora ou DALL-E. À titre de comparaison, le précédent contrat signé avec Perplexity AI excluait formellement l’exploitation des données à des fins d’entraînement algorithmique. OpenAI continue donc de tisser sa toile de partenariats médias. L’objectif est de légitimer son hégémonie technologique et d’éviter de futurs litiges juridiques.

Cette initiative répond à une demande croissante de transparence et de fiabilité sur le web. Par ailleurs, OpenAI cherche constamment à sécuriser son écosystème contre les vulnérabilités logicielles. À ce sujet, OpenAI a récemment déployé le mode confinement pour contrer les attaques par injection de requêtes afin de protéger ses technologies contre les exploitations malveillantes.