Palworld Online : le phénomène de Pocketpair arrive officiellement sur mobile  

Contrairement à son concurrent direct, Pocketpair ne compte pas cantonner le succès de Palworld sur consoles et PC. Il y a quelques heures, le studio japonais a officiellement dévoilé l’itération mobile de son Pokémon-like, baptisée Palworld Online. Développé en partenariat avec Garena, le projet se présente comme un MMORPG avec une nouvelle aventure, des fonctionnalités multijoueurs étendues et une interface entièrement adaptée aux écrans tactiles.

Tout ce qu’il y a à savoir ci-dessous.

Que nous réserve Palworld Online ?

Contrairement à ce que certains joueurs pouvaient imaginer, Palworld Online ne reprend pas directement l’expérience disponible sur PC et consoles. Selon Pocketpair, il s’agit d’un jeu conçu spécifiquement pour les appareils mobiles. Les premières informations officielles confirment que les joueurs pourront toujours explorer un vaste monde ouvert, capturer de nombreux Pals, développer leur base et fabriquer différents équipements.

Mais l’une des principales nouveautés de cette adaptation est bien sûr son orientation MMO. Les développeurs annoncent la présence de nombreuses fonctionnalités multijoueurs, avec des activités en coopération ainsi que des affrontements en PvP. Le jeu intégrera également une nouvelle histoire, accompagnée de quêtes inédites qui ne seront pas directement reprises du Palworld original.

“Palworld est une propriété intellectuelle largement reconnue”, a déclaré Terry Zhao, PDG de Garena. “Nous y voyons l’opportunité de transposer l’essence du titre PC sur mobile d’une manière qui encourage les joueurs à se connecter et à partir à l’aventure ensemble. En travaillant en étroite collaboration avec Pocketpair, nous nous efforçons de préserver la profondeur, l’immersion et la liberté qui définissent Palworld, tout en optimisant soigneusement l’expérience pour le jeu sur mobile.”

De son côté, Takuro Mizobe, le PDG de Pocketpair, ne cache pas son enthousiasme. “Garena possède une vaste expérience dans l’édition mondiale, la localisation et la gestion de jeux mobiles en direct. Nous sommes ravis de travailler avec Garena sur le développement sous licence de Palworld Online et nous avons hâte de voir une toute nouvelle expérience Palworld proposée aux joueurs du monde entier.”

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À l’heure actuelle, Pocketpair et Garena n’ont communiqué aucune date de lancement précise. On n’a que la fenêtre de sortie : 2026 sur iOS et Android. Ni image ni vidéo n’a été dévoilée pour le moment, hormis l’illustration ci-dessus.