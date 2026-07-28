Le Chevalier Noir de Gotham revient dans un jeu d’enquête coopératif, voici Batman: Caped Crusader – Chronicles

Si les adaptations vidéoludiques de Batman misaient généralement sur l’action et les combats, Warner Bros. et Amazon prennent une direction inattendue pour leur prochain titre. À l’occasion du San Diego Comic-Con 2026, les deux sociétés ont dévoilé Batman: Caped Crusader – Chronicles, un nouveau jeu directement inspiré de la série animée Batman: Caped Crusader. Le titre accompagnera la sortie de la deuxième saison de la série et sera disponible exclusivement sur Amazon Luna.

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Batman: Caped Crusader – Chronicles, une enquête coopérative au cœur de Gotham

Contrairement aux productions de la série Arkham ou à Gotham Knights, Batman: Caped Crusader – Chronicles place les joueurs dans la peau d’enquêteurs du Gotham City Police Department (GCPD). Le jeu peut accueillir jusqu’à quatre participants afin de résoudre une série d’affaires criminelles aux côtés du Chevalier Noir.

Exit les scènes d’action, car le jeu met l’accent sur l’observation, la réflexion et la coopération. Les joueurs devront interroger des suspects, analyser des indices, reconstituer les faits et réussir différents mini-jeux d’investigation afin de faire progresser leurs enquêtes.

La campagne proposera 11 missions scénarisées, chacune reposant sur une mécanique d’enquête différente. Warner Bros. indique que les joueurs travailleront notamment avec Renée Montoya, tandis que Batman jouera un rôle de mentor au fil des investigations.

Visuellement, le jeu reprend l’identité graphique de la série diffusée sur Prime Video. Gotham retrouve son esthétique inspirée des films noirs des années 1940, avec des décors sombres, une palette de couleurs rétro et une interface pensée comme un véritable dossier d’enquête.

Regardez :

Batman: Caped Crusader – Chronicles sera disponible uniquement sur Amazon Luna dès son lancement le 31 juillet 2026. Amazon a également confirmé une intégration avec Prime Video sur les appareils Fire TV compatibles, permettant de passer directement d’un épisode de la série au jeu sans quitter l’application.

En revanche, aucune version PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch n’a été annoncée pour le moment. Warner Bros. n’a pas non plus communiqué d’informations concernant un éventuel contenu post-lancement ou une sortie sur d’autres plateformes.