Panne générale chez Anthropic : pourquoi Claude ne répond plus ?

L’intelligence artificielle Claude subit actuellement des pannes sévères. Plusieurs versions de l’assistant virtuel fonctionnent au ralenti ou ne répondent plus aux requêtes des utilisateurs. Les signalements d’incidents se multiplient sur les plateformes spécialisées. De son côté, l’entreprise Anthropic confirme ces difficultés techniques sur sa page d’état officielle.

Des ralentissements généralisés sur la plateforme

Les utilisateurs rencontrent des blocages majeurs lors de l’envoi de leurs messages. Le service demeure formellement accessible en ligne, mais le système génère des erreurs répétées sans fournir de réponse. La plateforme Down Detector enregistre une hausse constante des signalements depuis le début de la panne.

Cette situation intervient alors que l’entreprise fait évoluer régulièrement son offre. Les utilisateurs ont notamment pu constater cette dynamique quand Claude d’Anthropic a intégré ses modèles Opus et Sonnet au mode vocal. Cependant, cet incident technique perturbe aujourd’hui l’usage quotidien de ces outils performants.

Quatre modèles phares de Claude touchés simultanément

Les dysfonctionnements n’épargnent pas les modèles les plus récents de l’éditeur. Anthropic signale des anomalies sur Claude Mythos 5, Claude Fable 5, Claude Opus 5 ainsi que Claude Sonnet 5. L’impact touche donc de plein fouet Fable 5, qui constitue la version la plus puissante lancée récemment par la firme.

L’indisponibilité simultanée de ces quatre modèles bloque de nombreux workflows professionnels. Les requêtes restent fréquemment en attente avant d’échouer.

Une origine identifiée pour un rétablissement imminent

L’équipe technique d’Anthropic a rapidement pris la parole pour rassurer sa communauté. Les ingénieurs déclarent avoir identifié la cause exacte de ces erreurs fréquentes. Ils déploient actuellement les correctifs requis pour stabiliser la situation.

L’entreprise promet un retour rapide à la normale. Elle continue d’informer les usagers en temps réel au fur et à mesure de la résolution du problème.