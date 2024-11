Passez facilement à Windows 11 : toutes les étapes pour en profiter

Microsoft encourage fortement les utilisateurs à adopter Windows 11, lancé en 2021. Si votre ordinateur est récent, il est probablement compatible avec cette nouvelle version. Avec la fin programmée du support pour Windows 10 en octobre 2025, rester à jour devient crucial. Découvrez comment effectuer la mise à jour ou installer Windows 11 sur un nouvel ordinateur.

Installer Windows 11 depuis Windows 10 : une mise à jour rapide et gratuite

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 10 : la mise à niveau vers Windows 11 est gratuite. Pour cela, rendez-vous dans le menu Démarrer, ouvrez Paramètres, puis accédez à Mise à jour et sécurité. Cliquez sur Rechercher des mises à jour et, si Windows 11 est proposé, choisissez Télécharger et installer.

Vous pouvez également utiliser l’outil officiel Assistant d’installation de Windows 11 disponible sur le site de Microsoft. Téléchargez-le, exécutez-le, et laissez-le vérifier si votre matériel est compatible. Une fois confirmé, cliquez sur Accepter et installer. Votre PC redémarrera plusieurs fois pendant le processus, alors restez patient et laissez-le terminer.

Pour ceux dont le PC n’est pas compatible, des solutions existent. Toutefois, elles nécessitent des compétences techniques. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant toute tentative.

Installer cette mise à jour à partir de zéro : la méthode ISO

Si vous devez installer cette mise à jour sur un nouvel ordinateur ou réinstaller le système, vous aurez besoin d’un support d’installation. Microsoft propose deux options pratiques : l’outil de création de support ou le téléchargement direct d’un fichier ISO.

Avec l’outil de création de support, vous pouvez facilement préparer une clé USB pour installer Windows 11. Rendez-vous sur la page de téléchargement de Windows 11, téléchargez l’outil et sélectionnez Créer un support d’installation pour un autre PC. Suivez les étapes pour choisir la langue, l’édition et créer votre support.

Si vous préférez un fichier ISO, cette option est idéale pour graver un DVD ou utiliser une machine virtuelle. Depuis la même page, téléchargez l’image disque ISO. Sélectionnez votre version de Windows, la langue, et cliquez sur 64-bit Download. Une fois le fichier récupéré, vous pouvez l’utiliser comme bon vous semble.

Pourquoi passer à Windows 11 ?

Windows 11 est plus qu’une mise à jour. Son design est épuré, avec un menu Démarrer recentré et des fonctionnalités pratiques comme les widgets et les bureaux virtuels. Le Microsoft Store propose aussi des applications Android, une nouveauté très appréciée.

De plus, cette mise à jour est conçue pour fonctionner de manière fluide sur les appareils modernes. Il améliore les performances, la sécurité et propose un environnement plus agréable à utiliser. En passant à ce logiciel, vous restez protégé tout en profitant des dernières innovations de Microsoft. Adoptez-le dès maintenant et découvrez par vous-même la différence qu’il peut faire dans votre quotidien informatique.