Philips Evnia 27M2D5901A : un écran gaming entre 5K et QHD à 350 Hz

Philips Evnia présente un nouveau moniteur gaming Dual Mode de 27 pouces, le 27M2D5901A. Sa dalle Fast IPS passe de la 5K pour privilégier le détail au QHD pour viser une fréquence plus élevée. Philips destine cet écran aux joueurs qui utilisent aussi leur PC pour travailler ou créer.

Deux définitions pour deux usages

En 5K, l’écran affiche 5 120 × 2 880 pixels à 165 Hz. L’overclocking permet de monter à 180 Hz. Sur 27 pouces, cette définition peut servir à afficher des textes fins ou à travailler sur des images détaillées.

Le Dual Mode permet de changer de définition et de fréquence sur le même écran. Crédit Philips Evnia.

En QHD, le moniteur passe à 2 560 × 1 440 pixels et atteint 330 Hz, voire 350 Hz en overclocking. En rendu natif, le GPU a quatre fois moins de pixels à calculer par image qu’en 5K. Ce mode laisse ainsi plus de marge pour atteindre une cadence élevée dans les jeux rapides, selon la configuration. Fiche Philips.

Un écran à partager entre deux machines

L’USB-C transmet l’image et les données tout en délivrant jusqu’à 96 W à un ordinateur portable compatible. Le commutateur KVM permet de partager clavier et souris entre deux appareils, par exemple un PC de jeu et un portable. Le pied offre 130 mm de réglage en hauteur et un pivot à 90 degrés.

Ambiglow adapte l’éclairage derrière le moniteur au contenu affiché. Via le logiciel Evnia Precision Center, AmbiScape peut aussi synchroniser des lumières compatibles Matter. Côté image, Philips annonce une certification VESA DisplayHDR 400.

Ce qu’il faut retenir

Philips annonce le 27M2D5901A pour décembre 2026, au prix conseillé de 929 €. À ce tarif, l’intérêt du Dual Mode dépendra de la fréquence à laquelle on passe réellement de la création au jeu. Reste à voir si la bascule entre les deux modes sera assez simple au quotidien.