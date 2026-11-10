Seagate FireCuda Forge : un disque dur externe épaulé par votre SSD

Seagate annonce le FireCuda Forge, un disque dur externe de 8 ou 20 To qui s’appuie sur un SSD NVMe. C’est le premier produit de la marque à utiliser Alkemi, sa technologie de cache adaptatif. L’idée est de garder une grosse bibliothèque de jeux ou de vidéos sur un seul volume, tout en accélérant l’accès aux fichiers les plus sollicités.

Alkemi garde les données les plus utilisées sur le SSD

Le FireCuda Forge réunit un disque dur remplaçable et un emplacement pour un SSD NVMe dans le même boîtier. Il faut fournir et installer ce SSD pour faire fonctionner l’ensemble. C’est un coût à ajouter au prix du boîtier si l’on n’en a pas déjà un sous la main.

Le FireCuda Forge, capot retiré. Photo de Maximilien pour Le Café du Geek. Un SSD FireCuda 530R dans l’emplacement NVMe du boîtier. Photo de Maximilien pour Le Café du Geek.

Alkemi observe les accès aux données et place en cache celles que l’on consulte souvent ou que l’on vient d’utiliser. Le disque dur fournit la capacité de stockage. En pratique, on peut retrouver ses jeux ou ses rushs au même endroit, sans les déplacer soi-même d’un lecteur à l’autre.

Jusqu’à 2 500 Mo/s en lecture via USB4

Seagate annonce jusqu’à 2 500 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture. Le boîtier se connecte en USB4 et prend en charge Windows 11 ainsi que macOS 26 ou ultérieur. Pour viser ces débits, il faudra aussi un ordinateur équipé d’un port USB4.

Ce qu’il faut retenir

Le FireCuda Forge démarre à 699 $ en 8 To et à 899 $ en 20 To. Seagate annonce une disponibilité dès le 10 novembre, variable selon les marchés. Le communiqué ne précise ni tarif en euros ni date de sortie en France. Reste à voir à quelle vitesse Alkemi s’adapte quand on change de jeu ou de projet.