Pokémon Legends : Z-A dévoile son premier gameplay et sa date de sortie

Ce qui dit nouvelle Nintendo Switch dit forcément nouvelles exclusivités pour la console, et parmi les incontournables de la firme, il y a Pokémon. Et ça tombe bien, car Pokémon Company a quelque chose pour les fans de la licence. Lors de la conférence Pokémon Presents du 27 février, la firme dévoile enfin les premières images de gameplay de Pokémon Legends : Z-A, et dans la foulée, confirme sa date de sortie sur “les” Switch.

Voir aussi : Exodus : le RPG de science-fiction a enfin une fenêtre de sortie

Que nous réserve Pokémon Legends : Z-A ?

Le 27 février, c’est le Pokémon Day, et pour l’édition de cette année, le groupe The Pokémon Company a organisé une conférence en ligne pour les fans du monde entier. Durant le live, baptisé “Pokémon Presents”, la firme dévoile enfin le premier aperçu du très attendu Pokémon Legends : Z-A. Ce nouveau titre propose la formule coexistence entre humains et Pokémon, faisant de lui le digne successeur de Pokemon Legends Arceus.

Annoncé lors de la présentation du Pokemon Day 2024, Pokémon Legends : Z-A se déroule dans la ville fictive de Lumiose City. Une fois arrivés sur place, les joueurs devront choisir leur premier Pokémon parmi les trois “starters”, dont Chikorita, Totodile et Tepig. AZ et Floette (Pokemon X et Y) font également leur retour dans le jeu, cette fois en tant que gérants de l’hôtel des joueurs.

Une fois le starter dans la poche, les joueurs pourront explorer la vaste map de Lumiose City. La ville comprend des zones sauvages habitées par les Pokémon sauvages, que les joueurs peuvent bien sûr combattre et capturer. Les joueurs peuvent explorer les rues et prendre des ascenseurs de téléportation pour s’aventurer sur les toits. En ce qui concerne les combats, ces derniers se déroulent en temps réel comme dans Pokemon Legends : Arceus. La différence avec ce dernier, c’est que cette fois, les attaques auront une portée et une zone d’effet.

Vous pouvez voir plus de détails dans la vidéo ci-dessous :

Pokémon Legends : Z-A sortira sur Nintendo Switch (l’actuelle et celle à venir) à la fin de l’année 2025. Il est donc le deuxième nouveau jeu de la Switch annoncé jusqu’à présent, aux côtés de Mario Kart 9.