Pollutec Paris 2024 : Triomphe innovant pour l’environnement et l’avenir vert !

Le rendez-vous incontournable des professionnels de l’environnement, Pollutec Paris, a conclu cette première édition avec un succès éclatant. Tenu les 26 et 27 novembre 2024, cet événement a su répondre à l’urgence de l’accélération du dérèglement climatique et à la nécessité de transformation écologique.

Un bilan positif Pour Pollutec Paris 2024

RX France a réussi à réunir 8 600 participants professionnels qui ont pu découvrir les 300 exposants, assister à 35 conférences plénières, participer à 43 ateliers et rencontrer 60 startups. Ces chiffres témoignent de l’effervescence de cette première édition Parisienne.

Plusieurs temps forts ont marqué l’événement. On peut citer « Down to Earth, the expo », une immersion dans les grands sujets environnementaux. Le « Leaders’ Breakfast », quant à lui, a permis de rassembler plus de 60 décideurs autour du thème de l’intelligence artificielle avec des interventions remarquables tels que celle de Cédric Villani.

Des sujets primordiaux abordés

Les sujets discutés lors de cet événement étaient d’une importance capitale. Il s’agissait de la décarbonation et la réindustrialisation verte. Les débats animés et perspicaces étaient alimentés par des intervenants de renom comme Brune Poirson et Dr. Heidi Sevestre.

L’innovation aussi était au rendez-vous avec le Pollutec Innovation Challenge 2024. Le grand gagnant de ce concours était la startup Ilion Water Technologies qui propose un système de dessalement nouvelle génération.

En somme, le verdict est unanime: cette première édition a été un grand succès et promet, pour les prochaines années, un potentiel énorme d’innovation et d’avancement vers un avenir plus écologique.

