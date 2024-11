Intego : Offres Black Friday pour booster la sécurité et les performances de votre Mac !

Au cours du Black Friday, en plus des nombreuses réductions sur les produits high-tech, c’est également le moment idéal pour augmenter la sécurité de votre Mac. Intego, spécialiste reconnu de la sécurité pour Mac, propose trois offres exceptionnelles. Elles sont idéales pour protéger efficacement vos données personnelles.

Pourquoi choisir Intego pour votre Mac ?

Le choix d’Intego est donc la garantie d’une protection de haute qualité pour votre système macOS. En effet, depuis 25 ans, la compagnie se consacre à la création de solutions pour combattre efficacement virus, malwares et autres menaces logicielles. Avec des produits comme VirusBarrier X9, elle propose une protection avancée pour Mac, ainsi que pour Windows, Android, et Linux.

De plus, Intego ne se contente pas de renforcer la sécurité de votre Mac, mais contribue également à optimiser ses performances. Grâce au module Mac Washing Machine X9, votre appareil aura une fonctionnement plus rapide et efficace.

Les 3 offres spéciales Black Friday

Trois offres exclusives vous attendent sur la page spéciale des codes promo du Black Friday Intego. La première, Mac Internet Security, pour 24,99€ par an, offre une protection de base contre les virus et les logiciels espions. La solution ultime pour ceux qui cherchent une protection basique avec un pare-feu bidirectionnel.

La deuxième, Mac Security et Performance, pour 26,99€ par an, inclut en plus un outil efficace pour nettoyer vos fichiers et libérer de l’espace de stockage. La dernière offre est le Pack Premium Mac, disponible à 29,99 € par an. Ce pack complet inclut antivirus, pare-feu, contrôle parental, sauvegarde et outil de nettoyage.

Si vous cherchez une protection plus intensive pour votre vie privée, le service premium Intego Privacy Protection VPN peut être ajouté pour seulement 19,99€ pour 1 an d’abonnement.

Il est simple de profiter de ces offres exceptionnelles. Rendez-vous sur la page officielle et choisissez l’offre adaptée à vos besoins (1, 3 ou 5 Macs). Ajoutez l’option VPN si nécessaire, puis installez les logiciels Intego. Par ailleurs, une garantie « satisfait ou remboursé sous 30 jours » est proposée pour tous leurs produits.

Le Black Friday est l’occasion idéale pour renforcer la sécurité de votre Mac. Ne manquez pas ces offres uniques d’Intego pour protéger vos données. Elles permettent de naviguer sereinement tout en améliorant les performances de votre appareil. Faites vite, car cette offre ne durera pas éternellement!