Acer Predator Helios Neo 16 AI : un PC gaming surpuissant avec Core Ultra 9 et RTX 5070 Ti

Côté PC portables, Acer avait aussi apporté du lourd sur le stand Fnac de la Paris Games Week 2026. Le Predator Helios Neo 16 AI y était proposé en démonstration. Je vous avais présenté cette gamme en avril dernier. Le salon était l’occasion de faire le point sur la configuration exposée.

Predator Helios Neo 16 AI : la configuration exposée

Le Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) a été annoncé en février 2025. La configuration exposée associe un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, doté d’un NPU pour les tâches d’IA, à une GeForce RTX 5070 Ti. Selon Acer, cette carte dispose de 12 Go de GDDR7 et peut monter jusqu’à 170 W.

L’ensemble s’appuie sur 32 Go de mémoire et un SSD de 1 To. L’écran de 16 pouces affiche une définition WQXGA (2 560 × 1 600) à 240 Hz. Il est compatible G-SYNC et Advanced Optimus, qui bascule automatiquement entre la puce graphique du processeur et la carte dédiée.

Refroidissement et PredatorSense

Le refroidissement repose sur des ventilateurs AeroBlade 3D et une pâte thermique à base de métal liquide. Ce matériau conduit mieux la chaleur qu’une pâte classique. Il aide à maintenir les performances lors des longues sessions.

L’application PredatorSense permet de régler finement les performances de la machine. Elle donne aussi accès à l’Experience Zone, un espace dédié aux fonctions d’IA du PC.

Quel prix pour le Helios Neo 16 AI ?

Acer n’a pas associé de prix à la configuration exposée sur le stand. En France, elle est surtout proposée par des vendeurs partenaires, à des tarifs très variables. Faute de prix de référence fiable, je préfère ne pas en citer.

Un écran OLED pas confirmé en France

Pour le salon, Acer mettait en avant une dalle OLED couvrant 100 % de l’espace DCI-P3. En France, la référence correspondant à cette configuration est pourtant décrite avec une dalle IPS WQXGA à 240 Hz. Acer prévoit bien une option OLED pour ce modèle, mais je n’en ai pas trouvé de référence française dans cette configuration.

Ce modèle n’est pas non plus le plus récent de la gamme. Acer l’a renouvelée en 2026 avec des processeurs Core Ultra 200HX Plus, comme je vous le présentais en avril. Mieux vaut vérifier la génération exacte avant d’acheter.

Crédit : Acer

Un portable puissant, à acheter les yeux ouverts

Le Predator Helios Neo 16 AI exposé à la PGW réunit un Core Ultra 9 et une RTX 5070 Ti dans un format de 16 pouces. De quoi faire tourner les jeux récents dans de bonnes conditions. Son refroidissement au métal liquide vise clairement les longues sessions.

Entre l’écran OLED non confirmé en France et la génération 2026 déjà disponible, ce modèle demande toutefois de la vigilance. Avant d’acheter, vérifiez la référence, le type d’écran et le processeur. Un modèle de 2025 bien remisé peut rester une bonne affaire, à condition de le savoir.