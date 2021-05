Préparez en fanfare le Star Wars Day, May The 4TH Be With You

La force d’un mythe comme Star Wars est qu’il peut résister à tout, même à sa dernière trilogie. Donc c’est avec toujours le même plaisir que nous allons honorer l’œuvre de George Lucas en ce futur Star Wars Day. L’occasion pour les accrocs à cet univers de se faire plaisir à défaut de se grimer en ses personnages fétiches avant d’aller au bureau. Disney+ va d’ailleurs en profiter pour mettre à jour ses contenus et proposer des contenus encore absents du catalogue. Donc voici une sélection des produits incontournable en ce May The 4TH Be With You !

Star Wars Day en fashion

Pop Sockets Star Wars

Le petit accessoire pratique et malin pensé pour affirmer votre prise en main sur votre smartphone a sauvé bien des personnes d’une chute malencontreuse. Il s’habille aux couleurs de Star Wars dans toute une déclinaison de logo, images et reproduction d’affiche. En bonus le PopThrist qui fait de même, mais pour vos gobelets de café !

PopGrip : de 15,99 à 21,99 euros, Popthirst : 15,99 euros

Charm Grogu alias L’enfant – Pandora

Le Charm Star Wars de Grogu alias L’Enfant sera votre source de sagesse. Fini main en argent 925/1000e et orné de résine émail noir appliquée à la main, ce charm incarne à merveille Baby Yoda.

49 euros

Pochette Star Wars – Loungefly

Un porte-monnaie craquant aux couleurs de Grogu alias L’Enfant, alias baby Yoda, et tout aussi mignon que pratique.

45 euros sur Amazon

Bracelet Apple Watch Star Wars

Un bracelet en silicone aux couleurs des Stormtroopers pour votre Apple Watch… Comment y résister ? Surtout qu’il se décline également en Droïde, en Dark Vador et bien d’autres !

42,50 euros

Star Wars Day déco collector

Sabre Black Series Mandalorian Force FX Elite – Hasbro

Le Darksaber est un ancien sabre qui symbolise le leadership pour les Mandaloriens. Le Mandalorien la fait sienne à la fin de la seconde saison de la série et fait vibrer tout fan qui se respecte. Une arme avec une lame à énergie noire bordée d’un blanc crépitant. Le sabre laser Force FX Elite simule cet effet grâce avec une technologie LED qui complète une reproduction haut de gamme qui marquera vos esprits.

299 euros a Cultura

Dark Vador chambre de méditation – Funko Pop!

Sans son armure et son casque, Dark Vador se rapproche de la mort, heureusement il peut compter sur sa chambre de méditation pour survivre à des périodes prolongées. Cette Pop XL met en valeur Dark Vador à l’intérieur de son caisson.

30 euros

Set Lego Star Wars R2-D2 (75308)

Retrouvez le droïde le plus malin et mignon de la galaxie reproduit en Lego dans un niveau de détail jamais égale. Au total 2 314 pièces qui vont recréer sa jambe rétractable, sa tête rotative et son périscope. Il intégre même en son sein la poignée d’un sabre laser, dissimulée dans un compartiment secret.

199 euros

Star Wars: The Black Series The Mandalorian Electronic Helmet by Hasbro

The Mandalorian est en quelques sortes été l’œuvre qui nous a fait pardonner la dernière trilogie. Rendons hommage au guerrier au grand cœur avec ce casque Star Wars The Black Series ! Son design est très réaliste et il intègre même une lampe tactique amovible et les lumières internes.

139 euros

Set Lego Star Wars Droïde Sonde Impérial

Le droïde symbole du film Star Wars : L’Empire contre-attaque, celui qui découvre la base Rebelle sur la planète glacée de Hoth se retruve ici en Lego. Il est doté de jambes articulées et s’accompagne d’un poteau en briques transparentes pour le « suspendre » au-dessus d’un décor enneigé à construire. Fun, beau et beaucoup moins cher que ce nous proposons ici en moyenne.

69,99 euros

Set Lego Star Wars Casque Dark Vador ou Scout Trooper

Fan de l’empire soyez heureux, avec ces deux set Lego vous pourrez décorer votre intérieur d’un casque de Dark Vador ou de Scout Trooper. Toujours aussi réaliste et plaisant à regarer le prix reste en plus raisonnable pour du Lego Star Wars.

Casque Dark Vador : 69,99 euros et Casque Scout Trooper : 49,99 euros

Star Wars Day enfant

Figurine Star Wars Mission Fleet – Hasbro

Les filles et les garçons vont adorer faire semblant de parcourir les déserts avec la figurine et le véhicule The Mandalorian Battle for the Bounty qui inclut un lance-projectile amovible. La figurine du Mandalorien de 6 cm a de multiples points d’articulation et enfin, comment résister, Baby Yoda est aussi inclus !

19,99 euros

Star Wars : Hasbro Hyperdrive BB droïde interactif

Ce BB8 interactif et télécommandé roule dans n’importe quelle direction et émet des sons lors de ses mouvements. La télécommande intègre un accéléromètre pour un mouvement naturel. Enfin, l’unité Hyperdrive BB s’allume et bouge sa tête d’un côté à l’autre !

140 euros

Sabre « The Mandalorian » – Hasbro

Un sabre au look unique dans la mythologie Star Wars, une reproduction tout aussi unique pour les enfants. La lame noire symbolise le pouvoir du Mandalorien depuis des générations. Grâce aux sons du sabre, les enfants sont prêts pour des duels épiques.

39,99 euros