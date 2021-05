TEST – SHARP Purificateur d’air UA-HG60E-L : une maison saine sans rien faire

Ce n’est pas la première fois que vous présentons un purificateur d’air. Ces dispositifs deviennent en effet de plus en plus indispensable dans la vie quotidienne. Entre la pollution qui augmente, l’arrivée du printemps et du pollen et surtout notre présence accrue chez nous en intérieur, il est indispensable de nettoyer l’air ambiant. Pour cela, rien de tel que d’investir dans un purificateur d’air qui va nettoyer l’air à l’aide d’un filtre HEPA. Certains offrent plus de fonctionnalités comme le SHARP UA-HG60E-L qui offre des fonctionnalités telles que l’émission d’ions positifs et négatifs, efficaces pour tuer bactéries, virus et moisissures et éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi une humidification de l’air en cas de besoin. Un appareil complet que semble être une solution pour une maison saine. Mais découvrons si le SHARP UA-HG60E-L tient ses promesses dans notre test et retour d’expérience !

Les caractéristiques du SHARP UA-HG60E-L

Combinaison entre technologies Plasmacluster Ion, système de filtration à 3 niveaux et humidificateur

Filtrage 3 types : préfiltre, filtre à odeurs, filtre HEPA

Réglages disponibles 5 : max/med/faible/pollen/veille

Angle de flux d’air 20°

Dimensions hors tout (l x h x p en mm) 370 x 660 x 293

Poids net (kg) : 10,5 Domaine applicable (sans humidification) 50 m²

Domaine applicable (avec humidification) 35 m²

Débit d’air (m³/h) 72 – 408

Performances d’humidification (ml/h) 200 – 630

Capacité du réservoir (l) 3

Niveau sonore (dB) 24 – 53

Consommation d’énergie 5 – 72W

Utilisation du purificateur d’air

On ne parlera pas de l’installation de ce dernier qui se résume en une phrase et 5 minutes de votre temps. On déballe tout, on met le filtre à la bonne place et on branche. Bref, super simple, ce qui est normal pour un appareil de ce genre, il n’y a rien à installer, il n’est pas connecté (dommage).

Un écran et de nombreux boutons sont présents sur ce modèle. Bien sûr tout est expliqué dans la notice détaillée, mais voyons ensemble pour vous donner une idée avant tout. Donc de gauche à droite :

Un bouton pour changer l’affichage (consommation instantanée, % d’humidité ou température)

Minuterie

Les 5 modes : éco, moyen et fort + pollen et veille

Humidification de l’air

Spot : des ions Plasmacluster sont bombardés pendant huit heures dans une seule direction pour débarrasser une zone de germes et odeurs tenaces

Douche d’ions : Le même principe, mais pendant 60 minutes et dans toute la pièce

Mode intelligent, qui rend tous ces boutons inutile et gère tout seul en fonction des capteurs

Sur l’écran on retrouve différents voyants qui vont indiquer les fonctions en route actuellement, si des odeurs, poussière, particules fines ou des mouvements sont détectés. Et la lumière varie du rouge ou bleu en fonction de la qualité de votre air ambiant, donc passera au rouge si vous fumez à côté.

La Technologie d’ionisation PlasmaCluster de Sharp

Sharp propose une technologie intéressante sur son purificateur d’air UA-HG60E-L, ce qui le différencie de ses concurrents qui offrent seulement des technologies de filtration. Et pour être honnête entre vous, il y a très peu de différence entre tous les purificateurs d’air du marché, seulement la puissance d’aspiration, et le bruit émit. L’air est aspiré, passe à travers un filtre HEPA et vous est rendu, peu de technologie. Ici Sharp, propose en plus une pluie d’ion qui va venir directement assainir l’air et les surfaces environnantes.

J’étais très curieux de savoir comment cette technologie se différencie d’un purificateur d’air ionique comme nous avions testé avec TEQOYA, voir notre test, une marque Française.

En effet, plusieurs marques utilisent la technologie d’ionisation avec leurs purificateurs d’air avec la possibilité de créer un actif pour éliminer et assainir son intérieur.

Celle de Sharp est unique principalement, car :

Sharp a développé et breveté sa propre technologie au nom de Plasmacluster ;

Cette technologie peut éliminer jusqu’à 99% des polluants de l’air d’une pièce et ce avec tous ses modèles (et donc qu’importe les différentes catégories de puissance) ;

Cette technologie a été élaborée avec des tests en interne mais Sharp travaille depuis 2000 avec des experts extérieurs à la marque et qui attestent de la fiabilité de leur technologie d’ionisation.

L’intérêt principal de cette technologie réside surtout dans le fait de sa combinaison avec le purificateur qui fait « ventilateur ». Ce qui disperse plus efficacement les ions, telle une douche, ainsi attaque polluants, bactéries et virus.

Un mode automatique qui gère tout sans vous

Le mode automatique est vraiment une manière d’allumer le purificateur d’air Sharp, de l’oublier et le laisser travailler en paix. Il va constamment étudier l’air ambiant pour déterminer au maximum comment agir. Ainsi, suivre la présence de micro particules ppm (jusqu’à 2,5 microns), de la fumée ou poussière et des odeurs pour adapter la puissance d’assainissement de l’air ou mettre en marche la douche d’ion. Il détecte également le taux d’humidité pour activer sa fonction d’humidification, mais nous n’avons pas pu essayer la fonction, les bureaux sont assez humides, surtout en hiver.

L’assainisseur d’air SHARP UA-HG60E-L détecte également les mouvements et la luminosité pour adapter son affichage aux bonnes conditions. Il pourra ainsi éviter de faire trop de bruit la nuit ou quand vous êtes à proximité.

Notre retour d’expérience du Purificateur d’air UA-HG60E-L

Le Purificateur d’air UA-HG60E-L est réellement une solution clé en main. On le déballe, l’installe, le branche, l’allume et on le laisse agir en toute discrétion. Une solution idéale pour le grand public grâce à sa praticité, sa facilité d’utilisation grand public et son efficacité. Un purificateur d’air efficace pour à la fois vous protéger de la pollution atmosphérique, des poussières ambiantes et surtout du pollen pour les personnes sensibles. Mais également des virus et bactéries en suspension dans l’air, plus de 90% des particules virales éliminées en 30 secondes avec l’action de la douche d’ion PlasmaCluster.

Il existe différents modèles de ce purificateur d’air, plus ou moins gros, dépendant de la surface à assainir. Le UA-HG60E-L étant le plus gros et plus puissant et le UA-HG40E-L le plus compact et plus abordable. Il est vendu aux alentours des 600€, une somme non négligeable, mais justifiable pour une famille avec des enfants, car ce sont les plus sensibles. Ou pour un commerce cherchant à avoir un air propre. Il est vendu à la FNAC ou Darty.

Plus d’infos sur le site de SHARP.