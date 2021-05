Mozilla : son nouveau VPN est disponible en France

Après des mois d’attentes, le VPN de Mozilla est enfin disponible en France. Déjà disponible dans cinq autres pays, le VPN de Mozilla propose trois formules d’abonnement. Il reste maintenir à séduire les internautes.

Mozilla diversifie son activité et propose un VPN

L’arrivée du VPN de Mozilla en France était évoquée depuis le début de l’année, avec un lancement pour le premier trimestre 2021. Finalement, c’est avec un décalage d’à peine quelques semaines que le service a pu ouvrir ses portes. Il était déjà disponible dans plusieurs pays depuis juillet 2020 : aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, à Singapour, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande.

Mozilla dit avoir étudié les demandes du public pour concevoir sa nouvelle offre. En effet, elle dit s’être lancée dans des recherches approfondies auprès de ses utilisateurs français et allemands. Il en ressort que « la protection de leur vie privée en ligne et de leurs données, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics, est la raison principale pour laquelle ils et elles choisissent d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN). »

Pour Mozilla, ce nouveau produit est donc un moyen de diversifier son activité. Longtemps très populaire, son navigateur web a en effet connu une vraie érosion au cours de ces dernières années et cela force donc l’organisation à trouver des moyens de pérenniser son activité.

Trois formules d’abonnement sont proposées

Parmi les autres arguments en faveur de sa solution VPN, Mozilla cite la rapidité qui est permise par l’absence de suivi de l’activité en ligne. La simplicité est aussi promise avec une installation simplifiée. Une fois téléchargée, il suffit ainsi de se connecter via son compte Firefox pour terminer la configuration.

Disponible pour les utilisateurs de Windows 10, Mac, Linux, Android et iOS, Mozilla VPN se décline en plusieurs offres payantes allant de 5 à 10 euros par mois. Trois formules d’abonnement sont proposées : 9,99 €/mois sans engagement ; 6,99 €/mois pour six mois d’engagement et 4,99 €/mois pour douze mois d’engagement. En cas d’insatisfaction, il est toutefois possible de se faire rembourser dans les 30 jours suivant l’achat.

