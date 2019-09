Prise en main – Blackview bv 9700 pro – Téléphone outdoor surboosté.

BLACKVIEW bv 9700 pro. il est solide, il le montre.

Le segment assez particulier des téléphones étanches et résistants tient une place non négligeable dans le marché de la téléphonie mobile. BLACKVIEW et ses smartphones typés outdoor s’installe en France.

Les enseignes plus connues comme Crosscall ou Cat Phone sont bien implantés. Ils séduisent les amateurs de nature, les travailleurs manuels ainsi que les maladroits.

Presentation

BLACKVIEW, marque chinoise fondée en 2013 s’est spécialisée dans la téléphonie en proposant des smartphones outdoor boostés aux hormones à prix accessible. Le BLACKVIEW bv 9700 pro en fait partie. Je viens de le recevoir et je vous le presente.

Le bv 9700 pro est actuellement le couteau suisse de BLACKVIEW. 6/128 go supporté par un processeur helio p70 sous Android 9. Double optique arrière samsung de 16 + 8 MP et 16 à l’avant. Un écran de 5.84″ full hd avec un ratio de 85% et une batterie de 4380 mah. De quoi voir venir.

BLACKVIEW bv 9700 pro écran 5.84″

Le bv 9700 pro est classifié IP 68 et est renforcé sur les angles en cas de chutes.

Un multi tool outdoor

Ce qui le différencie également de ses congénères BLACKVIEW est la multitude de gadgets qui lui ont été implantés : Lecteur d’empreinte sur le coté, face id, bouton programmable sos. Analyse de la qualité de l’air dans l’environnement et lecteur de rythme cardiaque.

BLACKVIEW bv 9700 pro. 16+8 MP et capteur rythme cardiaque

Vous trouverez également de quoi mesurer, mettre de niveau, une loupe, un baromètre et même un podomètre. Il y a aussi une camera de nuit additionnelle qui se branche sur l’USB typeC mais je ne l’ai malheureusement pas reçu.

Pour conclure avec ce bv 9700 pro

Nous nous trouvons donc devant un téléphone complet ayant des caractéristiques équivalentes aux autres flash-grip de milieu de gamme. Mais nous rajouterons à cela une protection antichoc digne d’un blindage de char d’assaut. Un look outdoor et baroudeur. Une classification IP68 permettant de l’amener avec soi et même prendre des photos et vidéo sous l’eau. Une batterie conséquente couplée à une charge rapide de 30w et acceptant également l’induction.

BLACKVIEW bv 9700 pro Lecteur d’empreintes et bouton sos

Il faudra cependant trouver une solution pour alléger ce mastodonte. Problème malheureusement récurrent avec les modèles outdoor.

Il ne me reste plus qu’a le tester pour évaluer si, oui ou non ce téléphone à moins de 300 € est le chainon manquant entre la performance et la solidité.