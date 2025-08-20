Profitez enfin du gaming sans limites avec les ROG Xbox Ally !

Le monde du gaming s’apprête à accueillir une petite révolution ! Avec l’arrivée annoncée des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, Xbox et ASUS entendent bien bouleverser nos habitudes de jeu. Ils nous offriront une expérience encore plus libre. Préparez-vous, la sortie officielle aura lieu le 16 octobre 2025.

Une expérience de jeu portable signée Xbox et ASUS

À l’occasion de la Gamescom 2025, Xbox lève le voile sur ses nouvelles consoles portables. Elles sont nées d’une collaboration étroite avec ASUS. Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X arrivent pour nous permettre de glisser notre passion dans la poche, ou presque. Cette avancée promet aux joueurs un accès facilité à leurs titres favoris. Cela s’applique que ce soit sur Xbox, Battle.net ou d’autres grandes plateformes PC.

Imaginez-vous en train de vous élancer dans les skateparks de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ou de plonger dans l’action intense de Gears of War: Reloaded. Vous pourrez jouer dans le train, au café ou confortablement installé dans votre jardin ! Les nouvelles consoles offrent avant tout la liberté de jouer où bon nous semble. Et ce, sans attendre de retrouver notre ordinateur ou notre salon.

Le Handheld Compatibility Program : jouez en toute simplicité

Mais Xbox ne s’arrête pas là. Avec le lancement de son Handheld Compatibility Program, la firme entend simplifier la vie de tous les gamers. Ce programme garantit la compatibilité de milliers de jeux sur ces consoles portables. Pas de prise de tête : la plupart des titres fonctionneront directement, ou au pire, demanderont un réglage minime !

Comment le savoir ? Tout simplement grâce à de nouveaux badges que vous retrouverez dans votre bibliothèque, comme « Handheld Optimized » ou « Mostly Compatible ». Xbox ajoute aussi un indicateur baptisé Windows Performance Fit. Celui-ci affichera les performances attendues pour chaque titre sur ces consoles hybrides. La promesse : une expérience de jeu optimisée et sans mauvaise surprise, où que vous soyez.

Pour l’instant, pas de tarif officiel ni d’ouverture des précommandes. Xbox promet de nous tenir informés très prochainement. De quoi entretenir l’impatience grandissante de toute la communauté !

Alors, que pensez-vous de cette incursion de Xbox dans le gaming nomade ? Dites-nous tout dans les commentaires et partagez avec vos amis joueurs votre avis. Ces ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X s’annoncent déjà incontournables !