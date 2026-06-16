Puissance et Liberté : Offrez-vous l’ultime smartphone indestructible !

Le constructeur FOSSiBOT frappe fort avec la sortie de son nouveau F115 Ultra. En effet, il s’agit d’un smartphone durci taillé pour les pros, les aventuriers et tous ceux qui exigent un appareil qui ne recule devant rien. Ainsi, plus qu’un simple téléphone ultra-résistant, le F115 Ultra veut devenir le véritable couteau suisse digital pour les explorateurs, techniciens et passionnés de plein air.

Un smartphone durci qui ne lâche rien

Le F115 Ultra mise sur une combinaison d’outils intégrés qui vont faire la différence sur le terrain. Au programme : caméra thermique hautes performances, télémètre laser atteignant 1 200 mètres, et une formidable batterie de 20 000 mAh. À cela s’ajoutent la compatibilité 5G, un écran FHD+ 120 Hz fluide et un processeur dernière génération.

Les professionnels apprécieront ces outils lors d’inspections, de maintenances ou encore sur des chantiers où la robustesse et l’autonomie sont cruciales. Les fans d’aventures outdoor, eux, trouveront dans le F115 Ultra un compagnon fiable, résistant aux chocs et à toute épreuve grâce à la protection Gorilla Glass.

Des outils professionnels dans la poche

Ce qui distingue vraiment le F115 Ultra, c’est la présence d’une caméra thermique et d’un télémètre laser longue distance. La caméra thermique détecte les sources de chaleur invisibles à l’œil nu. Parfait pour les pros du bâtiment, les techniciens, les urgentistes mais aussi pour l’observation en pleine nature. Le télémètre, lui, mesure avec précision des distances jusqu’à 1 200 mètres, sans accessoire extérieur. Plus besoin d’appareils séparés : tout se passe depuis le smartphone.

Photographie, autonomie et rapidité au top

Côté photo, FOSSiBOT ne lésine pas sur les moyens. Le F115 Ultra propose une caméra principale 50 MP, une frontale 32 MP, un capteur vision nocturne 64 MP et une caméra thermique. De jour comme de nuit, rien ne lui échappe.

La batterie de 20 000 mAh promet une autonomie de plusieurs jours et la recharge rapide 33W permet de repartir rapidement sur le terrain. Pour la fluidité, le grand écran 120 Hz et le processeur 5G gravé en 6 nm permettent navigation, streaming ou multitâche sans latence.

Prix, dispo et où le trouver ?

Le FOSSiBOT F115 Ultra est déjà disponible à l’achat. Il s’affiche à 699,99$ sur le site officiel FOSSiBOT. Les fans français peuvent se tourner vers Fnac où le smartphone s’affiche à 639€, prix promo à 549,99€ en ce moment même.

Que vous soyez pro du terrain ou baroudeur invétéré, le F115 Ultra s’annonce comme un allié redoutable. En effet, il pourrait bien changer vos habitudes avec un smartphone vraiment tout-terrain. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires et partagez l’info autour de vous !