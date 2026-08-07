Retrait temporaire de Telegram sur l’App Store : Pavel Durov dénonce un chantage ciblé

Telegram a subi un retrait temporaire de l’App Store d’Apple en début août. Le fondateur et dirigeant de la plateforme, Pavel Durov, s’est exprimé publiquement sur le réseau social X pour clarifier cet incident. Selon ses déclarations, Telegram a été la cible directe d’un pirate informatique spécialisé dans le chantage à la suppression d’applications.

Une manipulation orchestrée par un maître chanteur, selon le dirigeant de Telegram

L’attaque reposait sur une stratégie d’extorsion soigneusement planifiée. Pavel Durov a expliqué qu’un individu malveillant a modifié un ancien message situé dans un groupe de discussion très actif. Le pirate y a intégré du contenu illégal généré et retravaillé par intelligence artificielle. En masquant cette publication aux membres habituels du groupe, l’auteur s’assurait que personne ne signale l’infraction de manière naturelle.

Ensuite, l’extorqueur a menacé la direction de Telegram d’un signalement massif. Il prévoyait d’utiliser un réseau de comptes automatisés pour dénoncer sa propre publication directement auprès des équipes d’Apple. L’attaquant exigeait le versement d’une rançon financière en échange de l’annulation de cette opération d’assaut numérique.

La réaction précipitée d’Apple pointe un risque systémique

Apple a réagi immédiatement aux signalements en supprimant Telegram de son magasin d’applications mobile. Toutefois, la firme à la pomme a pris cette mesure drastique sans contacter au préalable les responsables de Telegram. Pavel Durov déplore fermement cette surréaction de l’entreprise américaine.

Le dirigeant de Telegram alerte l’ensemble de l’industrie technologique sur la gravité de cette faille de procédure. En cédant à des signalements automatisés sans vérification préalable avec l’éditeur, Apple crée un précédent dangereux. Cette vulnérabilité fait peser un risque systémique sur toutes les applications mobiles hébergeant du contenu généré par des utilisateurs.

L’intelligence artificielle amplifie les menaces sur les plateformes

La modération et la responsabilité du contenu produit par les internautes constituent un défi juridique majeur depuis de nombreuses années. Telegram et son fondateur ont déjà affronté plusieurs controverses liées aux activités illicites de certains utilisateurs. Néanmoins, l’émergence rapide d’outils d’intelligence artificielle sophistiqués transforme radicalement la nature de ces menaces.

Désormais, les cybercriminels s’appuient sur des générateurs d’images performants et des agents d’exécution automatisés. Ces technologies permettent de fabriquer du contenu toxique sur mesure et d’orchestrer des attaques à grande échelle en un temps record. La prolifération de ces outils simplifie considérablement les tentatives de chantage et fragilise l’équilibre des grands réseaux sociaux.