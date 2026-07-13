Révolution bien-être : Samsung et Decathlon boostent vos performances !

Samsung poursuit son offensive dans le monde du sport connecté ! La marque sud-coréenne vient d’annoncer l’arrivée de sa toute nouvelle gamme d’accessoires au sein des magasins Decathlon et sur decathlon.fr. Cette opération marque un rapprochement inédit entre technologie, bien-être et performance, de quoi séduire tous les sportifs, qu’ils soient amateurs ou aguerris.

Nouveaux produits Galaxy disponibles chez Decathlon

Trois nouveautés phares rejoignent les rayons de Decathlon : la Galaxy Watch8, les Galaxy Buds4 Pro et les Galaxy Buds3 FE. Samsung étoffe ainsi sa présence dans un lieu symbolique du sport accessible à tous, posant une passerelle directe entre innovation et pratique sportive.

La Galaxy Watch8 se présente comme un véritable coach au poignet. Son atout ? Un design épuré, un écran lumineux et des fonctionnalités poussées pour le suivi d’activité et du sommeil. À ses côtés, les Galaxy Buds4 Pro promettent une expérience audio haut de gamme : son Hi-Fi immersif, réduction de bruit intelligente et adaptative… Idéal pour les séances sportives ou la récupération. Enfin, les Galaxy Buds3 FE rendent l’écosystème Samsung plus accessible, avec une qualité audio irréprochable et des appels optimisés par l’intelligence artificielle.

Une application Samsung Health enrichie

Pour aller plus loin, Samsung mise aussi sur l’évolution de Samsung Health. L’application dévoile de nouvelles fonctions à destination des sportifs et des personnes soucieuses de leur forme : l’Indice Fitness pour personnaliser ses entraînements, la Charge Cardio pour mieux doser efforts et récupération, le Score de cœur qui mesure l’impact de nos habitudes, et la fonctionnalité Vitalité pour analyser la qualité du sommeil.

Samsung pousse aussi l’analyse santé avec l’Indice antioxydant, une exclusivité de la Watch8 Series. Les utilisateurs pourront ainsi visualiser l’impact de leur alimentation sur leur bien-être et ajuster leurs routines pour optimiser leur santé.

L’intégration de ces produits dans plus de 325 magasins Decathlon en France montre clairement la volonté de Samsung d’apporter la technologie au plus près des usages réels, et surtout du quotidien sportif. De la salle de sport au canapé, du jogging au télétravail, difficile de rester indifférent devant ces avancées ! Allez-vous tester ces nouveautés en magasin ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez vos expériences sur nos réseaux !