Pixel Tablet : le prix en France de la nouvelle tablette Google fuite !

Alors que la Google I/O 2023 prendra place en début de soirée, une ultime fuite d’information est venue nous révéler le prix en euros de la Pixel Tablet. Plus précisément, nous avons appris le tarif de commercialisation de la tablette en France. Celui-ci se rapproche ainsi du tarif de l’iPad 10 d’Apple, mais avec en prime un socle de charge avec haut-parleurs intégrés.

Petit à petit, la Pixel Tablet se dévoile. Après un teasing d’un an pour Google, dévoilant partiellement la tablette durant ces deux derniers évènements de lancement, nous allons avoir le fin mot de l’histoire ce soir à 19 heures à l’occasion de la conférence Google I/O 2023.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre si longtemps avant de tout connaitre de ce produit. En effet, le leaker billbil-kun a dévoilé sur Twitter le prix de vente de la Pixel Tablet : 679,99 euros pour la version 128 Go, disponible en coloris blanc et en gris ; et 799,99 euros pour la déclinaison 256 Go, seulement en blanc.

Avec ces tarifs, Google proposerait ainsi des tarifs très proches de ceux d’Apple avec la dixième génération d’iPad (589 euros en 64 Go et 779 euros en 256 Go). Cependant, la firme de Mountain View aurait un petit atout dans sa poche pour faire plus facilement passer la pilule : un socle de charge avec haut-parleurs intégrés inclus (blanc ou gris).

Dans le cas où les utilisateurs de Pixel Tablet souhaiteraient avoir plus de socles, l’informateur souligne que le socle sera aussi vendu à l’unité à 149 euros.

Pour rappel, une récente page produit d’Amazon a révélé l’entièreté de la fiche technique de la nouvelle tablette de Google : écran LCD de 10,95 pouces, puce Google Tensor G2 couplée à 8 Go de RAM LPDDR5, deux caméras de 8 Mpx, quatre haut-parleurs ou encore batterie de 27 Wh pour 12 heures d’autonomie.

Nous y apprenions aussi que la date de lancement de la Pixel Tablet était fixée au 20 juin 2023.