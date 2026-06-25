Prime Day Amazon – Révolution ménage : Profitez des offres exclusives Tineco pour un quotidien simplifié

À l’approche du Prime Day d’Amazon, la marque Tineco sort le grand jeu pour faciliter l’entretien de la maison. Depuis plus de vingt ans, ce spécialiste des appareils intelligents propose des solutions innovantes et simples à utiliser. À l’occasion de cet événement incontournable, Tineco propose des offres exclusives sur ses produits phares. L’occasion ou jamais de révolutionner votre routine ménage !

Des promotions irrésistibles sur les références phares

Du 23 au 26 juin, Tineco casse les prix sur une sélection d’appareils déjà très demandés. En tête d’affiche, le FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro passe de 849 € à seulement 699,99 €. Ce modèle haut de gamme combine aspiration, lavage et vapeur pour un nettoyage ultra complet et sans effort. Parfait pour venir à bout des taches les plus tenaces, il garantit hygiène sur toutes les surfaces.

Si vous cherchez un appareil aussi intelligent qu’élégant, tournez-vous vers le FLOOR ONE S9 Artist, à 439,99 € au lieu de 699 €. Grâce à ses capteurs, il adapte automatiquement sa puissance selon le degré de saleté détecté. Résultat : plus d’autonomie et un sol toujours impeccable, sans prise de tête.

Les petits espaces et les recoins vous résistent ? Le FLOOR ONE S7 Stretch Ultra se faufile partout grâce à son design ultra-flexible. Son prix descend à 279,99 € au lieu de 499 €. Idéal pour nettoyer sous les meubles sans même bouger votre canapé !

Les fans d’aspirateurs sans sac craqueront pour le PURE ONE Station 5 Pro. Cet appareil autonome, muni d’une station d’auto-vidage, promet puissance et polyvalence pour 359,99 € (au lieu de 499 €). Enfin, les propriétaires de tapis et moquettes vont adorer le CARPET ONE Cruiser, désormais à 449,99 € au lieu de 699 €. Son système de lavage intelligent élimine les taches et ravive les fibres en profondeur.

La technologie au service de l’utilisateur

Chez Tineco, chaque détail compte pour rendre le ménage plus simple et plus agréable. La marque mise sur des technologies intelligentes comme le capteur iLoop™, les systèmes de nettoyage automatique et les designs flexibles. Ces innovations répondent parfaitement aux attentes des foyers modernes, en quête de solutions performantes, efficaces et intuitives.

Tous ces modèles sont disponibles à prix réduit sur Amazon et Tineco.com. Mieux encore, les promotions commencent dès ce 23 juin et s’étalent sur toute la durée du Prime Day.

Et vous, quel appareil vous fait le plus envie pour simplifier votre quotidien ? Partagez vos coups de cœur et dites-nous si vous craquez pour ces offres exclusives !