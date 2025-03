Révolutionner la Tonte : Découvrez le nouveau Dreame A2 !

Dreame Technology, un nom bien connu dans le secteur du nettoyage domestique et des solutions intelligentes, frappe à nouveau avec le lancement de son nouveau robot tondeuse A2. Ce bijou technologique est disponible avec une remise de 300 € du 18 au 31 mars. Il promet de révolutionner le soin des pelouses. S’appuyant sur le succès de l’A1, la nouvelle version intègre des technologies de pointe. Elle offre ainsi une tonte aussi efficace que sans effort.

Technologie OmniSense™ 2.0 : Une tonte réellement mains libres

Après l’accueil enthousiaste réservé à l’A1, Dreame revient avec l’A2, intégrant l’innovante technologie OmniSense™ 2.0. En effet, cette avancée majeure offre une navigation autonome et une détection intelligente des obstacles. De plus, l’A2 utilise une technologie de vision IA et des algorithmes environnementaux avancés. Ainsi, il permet une délimitation sans câblage ni station de base.

Le capteur LiDAR 3D à 360° x 59° dote l’A2 d’une incroyable perception de l’environnement, garantissant ainsi une performance fiable sur des terrains allant jusqu’à 3 000 m². De plus, ce dispositif crée des cartes 3D en temps réel et fonctionne quelles que soient les conditions de lumière.

Système de coupe EdgeMaster™ Dreame A2 : La précision jusqu’au bout

Le système EdgeMaster™ prend en charge un problème récurrent lié à la tonte robotisée : l’herbe non tondue le long des bordures. Le disque de coupe s’étend jusqu’à 5 cm au-delà du bord extérieur de la tondeuse. Il assure ainsi une couverture totale. Cela élimine ainsi le besoin de retouches manuelles.

Une vision alimentée par l’IA : Éviter les obstacles de manière plus intelligente

L’intelligence artificielle aide le dream A2 à reconnaître et éviter un large éventail d’obstacles, des outils de jardin aux petits animaux comme les hérissons. Ainsi, ce système intelligent de détection garantit un fonctionnement fluide et sécurisé, protégeant à la fois la tondeuse et votre jardin.

Smart App Control : L’entretien personnalisé de la pelouse au bout des doigts

L’application intelligente intégrée permet aux utilisateurs de personnaliser chaque aspect de la tonte, du zonage aux hauteurs de coupe. De plus, elle prend en charge la gestion multizone, transformant ainsi l’entretien de pelouse en une expérience à la fois personnalisée et plaisante.

Garden Guardian Dreame A2 : Surveillance et sécurité en temps réel

Au-delà de la tonte, OmniSense™ 2.0 veille sur votre jardin. Les utilisateurs peuvent suivre les activités en temps réel et même régler des alertes en cas de détection intrusive. Activable sur demande, cette fonctionnalité renforce la sécurité du jardin.

Le robot tondeuse A2, disponible au prix de 2799 €, peut être commandé en ligne sur divers sites reconnus comme Amazon, Leroy Merlin, et Darty. En outre, profitez des premières semaines pour acquérir cette innovation avec une réduction attractive. Prêt à découvrir la tonte du futur ? Partagez votre expérience avec Dreame et dites-nous dans les commentaires comment ce robot a transformé votre jardin !