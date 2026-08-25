Samsung prépare un événement Galaxy pour le 27 août

Un nouveau rendez-vous technologique se profile à l’horizon chez le géant sud-coréen. En effet, Samsung vient d’officialiser la tenue d’une conférence Galaxy programmée pour le 27 août prochain. Cette présentation en ligne sera consacrée à l’arrivée d’une déclinaison inédite au sein de la gamme Galaxy S26. Même si la firme conserve une part de mystère sur l’intitulé exact du produit, toutes les pistes mènent à l’annonce du très attendu Galaxy S26 FE.

Une déclinaison Galaxy S26 Fan Edition centrée sur l’essentiel ?

Le constructeur choisit une nouvelle fois d’isoler l’annonce de sa version FE. Cette tradition permet de distinguer ce modèle plus accessible des versions haut de gamme présentées plus tôt dans l’année. Les smartphones estampillés Fan Edition occupent effectivement une place stratégique dans le catalogue de la marque. Ils se positionnent juste au-dessus du milieu de gamme classique tout en conservant un tarif attractif.

Samsung confirme d’ailleurs son intention d’intégrer les éléments phares de sa série principale dans ce nouvel appareil. Par exemple, le smartphone profitera des dernières avancées logicielles grâce à l’interface One UI. L’expérience visuelle, le module photo et les fonctionnalités d’intelligence artificielle seront également au cœur de cette nouveauté. Pour en apprendre davantage sur les orientations stratégiques de la marque en matière d’IA, découvrez les innovations majeures du Samsung Galaxy Unpacked 2026.

Une fiche technique prometteuse révélée par les fuites

Les indiscrétions récentes permettent déjà de dresser un portrait précis du futur terminal. Le smartphone afficherait un grand écran AMOLED de 6,7 pouces. Cette dalle bénéficierait d’une définition Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Par ailleurs, le processeur Exynos 2500 prendrait place sous le capot pour assurer des performances solides au quotidien.

Le volet photographique ne serait pas en reste avec un équipement complet à l’arrière. En effet, l’appareil photo s’appuierait sur un capteur principal de 50 mégapixels. Un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels viendraient compléter ce dispositif polyvalent.

Les passionnés de technologie pourront découvrir l’appareil en même temps que le reste du monde. Samsung organisera une retransmission en direct à partir de 14 heures, heure française (8 heures, heure de l’Est). La présentation sera accessible gratuitement depuis le site officiel du constructeur ainsi que sur sa chaîne YouTube.