Sélection jeux de plateau pour des vacances d’été hautes en couleur !

L’été est souvent synonyme de moments conviviaux entre amis ou en famille, que ce soit autour d’un apéritif sur une terrasse, d’un pique-nique improvisé à la plage ou d’un soir tranquille à la maison. Pour pimenter ces instants, rien de mieux qu’un bon jeu de société ! Et cette année, ATM Gaming frappe fort avec trois nouveautés parfaitement taillées pour l’été : PlayHit 2010-2025, Pili Pili et 50/50. Voici notre sélection pour animer vos vacances avec rires, défis et bonne humeur.

PlayHit 2010–2025 : Le blind test nouvelle génération

Vous avez adoré danser sur les tubes de Dua Lipa, chanter à tue-tête du Soprano ou vibrer sur Stromae ? PlayHit 2010–2025 est fait pour vous. Suite directe du succès PlayHit 1990–2010, ce nouveau volet vous replonge dans les hits des quinze dernières années, à travers plus de 240 cartes.

Ce jeu d’ambiance musical propose quatre manches complètement déjantées : blind tests, paroles à compléter, quiz sur les artistes ou encore mini-défis vocaux. Il suffit de quelques secondes pour transformer votre salon ou votre terrasse en véritable karaoké géant.

Facile à sortir à l’apéro ou en début de soirée, PlayHit est pensé pour 2 à 10 joueurs, à partir de 12 ans. En vingt minutes seulement, il installe une ambiance survoltée, entre fous rires et souvenirs musicaux. Que vous soyez incollable sur les classements Spotify ou simplement amateur de tubes radiophoniques, vous y trouverez votre compte.

Produit disponible sur ATM Gaming Play Hit - Jeu de Société - Quiz Musiques des Années 90 et 2000 - Parfait pour Mettre l'ambiance - Jeu de Cartes - Jeux de société Amis et Famille - 2 à 10 Joueurs

Voir l'offre 17,07 €

Pili Pili : Un jeu de plis qui vous réserve bien des surprises

Dans un tout autre registre, Pili Pili revisite les jeux de plis classiques en leur ajoutant une touche de piment. Ici, chaque joueur doit parier sur le nombre de plis qu’il pense remporter… mais attention, les missions spéciales viendront bouleverser vos plans !

Échange de cartes, paris à l’aveugle, pièges à éviter : chaque manche introduit de nouvelles règles qui demandent autant de stratégie que de souplesse d’esprit. Le vrai sel du jeu ? Savoir non seulement quand gagner, mais aussi… quand perdre.

Adapté à des groupes de 2 à 8 joueurs dès 8 ans, ce jeu au format malin se glisse facilement dans un sac de plage ou une valise. Idéal pour des vacances en famille où petits et grands veulent se défier sans passer des heures à lire des règles complexes.

Produit disponible sur ATM Gaming PILI PILI - Jeu de société - Vainqueur Grand Prix du Jouet 2025 - Jeu de Cartes Tactique et d’Ambiance - 2 à 8 Joueurs - 20 Min - Idée Cadeau Original

Voir l'offre 13,50 €

50/50 : Entre culture G et pur hasard

Enfin, pour les amateurs de quiz… ou de réponses au pif, 50/50 est le jeu à dégainer ! Chaque joueur dispose de 7 cartes représentant ses vies. Une question à deux choix est posée (ex : Les bananes sont-elles radioactives ?) et il faut choisir rapidement entre A ou B. Une bonne réponse vous permet de garder votre carte, une mauvaise… vous la fait perdre !

Le principe est simple mais diablement efficace : plus les questions avancent, plus la tension monte. Et parfois, votre instinct sera plus fiable que votre savoir encyclopédique. Le dernier joueur avec des cartes en main remporte la partie.

Parfait pour 2 à 16 joueurs à partir de 14 ans, 50/50 se joue en quelques minutes et assure des parties rythmées, drôles et parfois improbables. Un excellent jeu à sortir entre deux baignades ou à l’heure du goûter.

Produit disponible sur ATM Gaming 50 50 - Jeu de Société - Quiz Culture Générale Fun - Format Compact - Jeu d’Ambiance dès 14 Ans - A partir de 2 Joueurs - Famille, Soirées, Apéros, Cadeau Drôle et Original

Voir l'offre 17,90 €

Des jeux pensés avec humour… et responsabilité

ATM Gaming ne se contente pas de créer des jeux amusants, la marque française s’engage également dans une démarche écoresponsable. Tous les jeux sont fabriqués en Europe, à base de papier FSC, avec des encres végétales et des emballages sans plastique (remplacés par de la fécule de pomme de terre). Mieux encore, une partie des bénéfices est reversée à des associations.

En résumé : votre trio gagnant pour l’été

Jeu Type Joueurs Âge Durée Ambiance PlayHit 2010–2025 Blind test musical 2 à 10 12+ ~20 min Rythmée et festive Pili Pili Jeu de plis et de paris 2 à 8 8+ ~25 min Stratégique et fun 50/50 Quiz rapide à 2 choix 2 à 16 14+ ~15 min Imprévisible et drôle

Conclusion

Que vous soyez plutôt musique, stratégie ou quiz à choix multiples, les trois nouveaux jeux d’ATM Gaming offrent une belle palette d’expériences ludiques pour cet été. Compactes, dynamiques et accessibles, ces boîtes vous suivront partout – du camping à la terrasse du bar. Et surtout, elles promettent de transformer vos moments de détente en souvenirs mémorables. Alors, prêts à jouer ?