Sensationnel : Samsung révolutionne le bien-être avec ses Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 !

Samsung frappe fort cet été avec l’arrivée de ses Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, des montres connectées taillées pour le bien-être, la performance et la simplicité. Dotées des technologies les plus avancées, elles transforment nos habitudes de suivi santé au quotidien. Découvrons ce que réservent ces petites nouveautés, prêtes à briller… jusque sous le soleil !

Des montres connectées dopées à l’IA et au confort

Samsung mise gros sur l’intelligence artificielle avec ses nouvelles Galaxy Watch. Grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon® Wear Elite de dernière génération et des batteries élargies, elles offrent une autonomie de pointe. En parallèle, la marque promet “les écrans les plus lumineux jamais vus sur une Galaxy Watch” – jusqu’à 5000 nits sur l’Ultra2, de quoi lire vos stats même en pleine randonnée, sous un soleil de plomb.

Les deux modèles se veulent des acteurs de la santé au poignet. Elles collectent et analysent les données physiologiques en continu, puis transforment ces relevés en conseils personnalisés exploitables. Chaque utilisateur profite ainsi d’un coaching santé sur mesure, axé sur le sommeil, la récupération, ou encore le suivi cardiovasculaire. L’objectif ? Vous aider à prendre votre bien-être en main, de façon proactive, sans effort.

Ultra2 : la montre Samsung la plus puissante jamais conçue

La Galaxy Watch Ultra2 vise les sportifs exigeants comme les amateurs d’activités extrêmes. Résistante, légère (grâce à son boîtier en titane) et certifiée IP69K, 10 ATM et EN13319, elle fait office d’alliée technique, même sous l’eau. Les plongeurs bénéficieront d’un suivi précis de leur immersion, incluant la profondeur et la température.

Côté batterie, Samsung gonfle jusqu’à 800 mAh pour une endurance remarquable, le tout dans une montre plus fine qu’avant. Les randonneurs apprécieront la fonction Trail, qui détaille dénivelés et rythme d’ascension. Quant au nouveau rappel d’hydratation, il estime combien boire selon vos efforts !

Watch9 : la simplicité bien-être toute la journée

La Galaxy Watch9 s’adresse à ceux qui souhaitent améliorer leur forme tout en douceur. Elle analyse l’activité, le sommeil et le rythme de vie 24h/24, pour proposer des recommandations personnalisées adaptées au quotidien. S’ajoutent à cela un design affiné en aluminium léger, des bracelets confortables et un écran lumineux à 3000 nits, pour une utilisation ininterrompue.

Du côté performance, on retrouve le même processeur puissant que sur l’Ultra2, couplé à une batterie de 390 mAh qui tient la journée sans sourciller. Les bracelets interchangeables et colorés permettent de la personnaliser à l’infini.

Des fonctions bien-être poussées, et des bonus exclusifs

Apnée du sommeil, analyse cardiaque fine, rapports d’activité, gestion du volume d’effort… Samsung pousse l’expertise santé à son maximum. Par ailleurs, chaque achat donne droit à 60 jours d’accès à Strava, la plateforme sportive mondiale, pour suivre ses progrès avec la communauté.

Les montres arriveront en boutique dès le 7 août, mais sont déjà disponibles à la précommande. Plusieurs tailles, couleurs et bracelets originaux s’offrent à tous les styles, sans oublier la protection Samsung Care+ pour une expérience sans stress.

Et vous ? Prêt à franchir le pas et à booster votre bien-être avec ces nouvelles Galaxy Watch ? Partagez vos attentes, vos questions ou vos expériences en commentaire, et faites tourner l’info aux fans de tech et de sport !