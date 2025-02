SolarFlow 800 : optimisez votre énergie et économisez !

Zendure, une entreprise innovante dans le secteur énergétique, lance un produit révolutionnaire. Le SolarFlow 800, un micro-onduleur de 800 W, promet d’améliorer l’efficacité énergétique pour les foyers. Grâce à ses caractéristiques avancées, il offre des solutions durables et économiques pour l’énergie domestique.

Amélioration de l’efficacité énergétique

Le SolarFlow 800 intègre un micro-onduleur et un contrôleur central en une unité compacte. Il garantit ainsi une compatibilité avec les modules solaires et systèmes de batteries existants. Grâce à ses deux raccordements MPPT de 600 W, il maximise la production d’énergie. Même sous un faible ensoleillement, il optimise la récolte d’énergie. De plus, il améliore l’efficacité de 10 % par rapport aux systèmes classiques.

Protection intelligente et contrôle dynamique

Ce micro-onduleur est équipé d’une protection intelligente contre les décharges profondes. Les utilisateurs peuvent fixer des limites de décharge via l’application Zendure. En cas de faible luminosité, le système puise dans le réseau pour éviter une décharge excessive de la batterie. Sa communication locale réactive ajuste la puissance en trois secondes, favorisant l’autoconsommation.

Économies sur les factures d’électricité

Profitez d’économies avec la charge CA bidirectionnelle du SolarFlow 800. Ce système s’adapte aux tarifs variables selon l’heure de consommation. En stockant l’énergie lorsque les tarifs sont bas, les utilisateurs réduisent considérablement leurs factures d’électricité. Ce dispositif de 96 % d’efficacité offre un retour sur investissement rapide.

En conclusion, le SolarFlow 800 de Zendure apporte des solutions énergétiques innovantes et rentables. Avec sa compatibilité étendue et sa capacité d’autoconsommation, il répond aux besoins des nouveaux et anciens utilisateurs. Commandez dès maintenant et profitez de l’énergie solaire de manière intelligente et économique.

Lisez notre dernier article tech : Test – NESCAFÉ Dolce Gusto NEO : Une révolution verte dans l’univers des machines à café