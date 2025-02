Test – Realme C75 : Un smartphone incassable sexy

Realme est une marque chinoise de plus en plus présente par chez nous. Ce n’est pas la première fois que nous vous en parlons d’ailleurs. Ici, c’est un smartphone robuste que nous avons entre les mains. Une chose rare pour un smartphone de cette gamme-là, il est IP69 et dispose de toutes les certifications nécessaires pour prouver sa robustesse. En dehors de ça, que vaut-il dans une utilisation quotidienne ? C’est ce à quoi nous allons essayer de répondre tout au long de cet article.

Unboxing

Le Realme C75 se pare, comme d’habitude, de sa boîte au coloris jaune. À l’intérieur, nous retrouverons tout le nécessaire pour prendre en main le smartphone. Tout d’abord, c’est une coque en TPU qui est présente, parfait pour protéger simplement votre nouveau smartphone, même si ce dernier n’en a pas réellement besoin, mais nous verrons ça plus tard. À noter qu’une protection d’écran est déjà installé sur le smartphone. Ensuite, nous retrouverons un câble USB-C ainsi qu’un adaptateur secteur de 45W. Attention toute fois, la version vendue sur Amazon ne dispose pas d’adaptateur secteur.

Design et écran

Le Realme C75 est un smartphone plutôt imposant, avec des dimensions de 165,69*76,22*7,99 mm pour un poids de 196 grammes. L’écran n’est pas en reste avec une diagonale de 6.72″ et une résolution de 2400 x 1080 pixels (FHD+). La fréquence de rafraichissement est de 90 Hz. L’arrière du smartphone arbore une texture d’arcs croisés du plus bel effet, visuellement comme au touché. Malgré ses dimensions plutôt généreuses, la prise en main reste confortable. Notamment grâce à sa faible épaisseur de seulement 7.99 mm. Le déverrouillage au niveau du bouton power tombe parfaitement au niveau du pouce, pour illustrer mon propos. Deux coloris sont disponibles, Éclair Doré et Tempête Noir. Bien entendu, une caméra frontale est intégrée dans l’écran, pour prendre vos plus beaux selfies ! Nous reviendrons sur cette dernière juste après.

Appareil photo

Realme a choisi de doter son C75 d’un unique capteur pour la capture photo. Le capteur principal, alimenté par l’IA, dispose d’une résolution de 50 MP avec une ouverture à f/1.8. Mais nous retrouvons également un capteur de profondeur, utiliser pour gérer la profondeur de champs, notamment lors de la capture de portrait. Finalement, la caméra avant permettra de capturer des clichés d’une résolution maximale de 8 MP. La captation vidéo sera possible jusqu’en 1080 P à 30 FPS. Une qualité loin des standards d’aujourd’hui, mais le prix du smartphone explique en grande partie ce choix.

Malheureusement, la qualité photo en pâti, vous vous en doutez. Les photos de jours seront suffisante pour partager quelques souvenirs sur les réseaux sociaux, mais ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle. La nuit, tout se dégrade rapidement et il ne faudra pas s’attendre à grand-chose. Le grain est extrêmement présent et le rendu des couleurs n’est pas assez proche de la réalité.

Performances et autonomie

Le Realme C75 est animé par un processeur MediaTek, le modèle Helio G92 Max. Une unité de calcul disposant de huit cœurs. Ce dernier est accompagné par 8 Go de RAM, qu’il est possible d’augmenter artificiellement à 24 Go. Malgré cette quantité de RAM, le processeur est malheureusement peu puissant. En effet, comme vous pouvez le voir dans le résumé du benchmark AnTutu, les résultats parlent d’eux-mêmes. Et ce manque de puissance se ressentira de temps en temps à l’utilisation, avec des ralentissements qui pourront se glisser dans la navigation.

Qui dit performances légères, dit autonomie correcte. Et c’est encore plus vrai ici, grâce à une énorme batterie de 5 828 mAh. Cette dernière vous permettra sans souci de tenir au moins deux jours loin d’une prise de courant.

Résistance

Le principal point à mettre en avant, selon moi, c’est la résistance de ce Realme C75. En effet, il est le premier de ce secteur de smartphone à obtenir la certification TÜV Rheinland. Cette dernière certifie que le téléphone est ultra-résistant dans de nombreuses situations. Cela implique une construction spécifique du smartphone afin de garantir une solidité sans faille. Par exemple, le smartphone sera capable de résister à des chutes de 2 mètres, ou encore à pouvoir tenir bon dans… de la glace ! Côté étanchéité, le smartphone n’est pas en reste puisqu’il dispose de la norme IP69, très rare voir du jamais vu dans ce segment tarifaire. Cette certification indique que le smartphone résiste au sable, à un lavage à l’eau à haute-pression, que cette dernière soit chaude ou froide. En d’autres termes, votre Realme C75 pourra vous accompagner dans de nombreuses situations extrêmes, sans aucun soucis. D’autant qu’il a également passé avec les succès les tests de la certification MIL-STD-810H.

Conclusion

Ce Realme C75 offre des niveaux de sécurité rarement présent dans un smartphone d’entrée de gamme. Malgré un niveau de performances peu intéressant, placement tarifaire oblige, beaucoup d’efforts ont été mis dans la résistance du smartphone. Résistance à l’eau, à la poussière, aux chutes, globalement, vous n’aurez plus jamais peur de casser votre smartphone. Si vous disposez d’un petit budget et que vous avez l’habitude de casser vos téléphones, alors ce Realme C75 peu être un très bon choix. En effet, disponible à partir de 169€, sur Amazon, il sera difficile de faire mieux dans ce segment.

