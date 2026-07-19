Spotify : les comptes pour enfants deviennent gratuits

Le géant du streaming musical déploie une mise à jour majeure pour rassurer les familles tout en préservant la pertinence de ses algorithmes. En effet, Spotify décide d’élargir l’accès gratuit aux comptes gérés pour les enfants de moins de 13 ans. Cette fonctionnalité, auparavant réservée en exclusivité aux abonnés de la formule Premium Famille, devient désormais accessible à un public bien plus large sans surcoût.

Une accessibilité étendue pour les familles du monde entier

Les parents de nombreux pays peuvent configurer un profil dédié à leur enfant, quel que soit leur abonnement actuel. Ce service concerne immédiatement les utilisateurs situés en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et aux Pays-Bas.

Par ailleurs, Spotify prévoit d’étendre rapidement cette gratuité à d’autres régions du globe. Le Canada, la Nouvelle-Zélande ainsi que plusieurs nations d’Europe et d’Amérique latine bénéficieront très prochainement de cette nouveauté. À l’origine, l’entreprise suédoise avait lancé ces comptes gérés en octobre 2025, mais uniquement pour son offre payante la plus complète.

Un environnement d’écoute sécurisé sous contrôle parental

Cette option offre aux plus jeunes une expérience musicale adaptée sans pour autant les exposer aux dérives d’internet. Les comptes gérés intègrent des recommandations personnalisées et permettent la création de listes de lecture individuelles. Cependant, la plateforme désactive automatiquement les vidéos et les visuels animés en arrière-plan afin de limiter la surexposition aux écrans.

De plus, la sécurité des données privées reste au cœur de ce projet. Ces profils spécifiques n’autorisent aucune messagerie, restent introuvables lors des recherches globales et ne permettent pas de charger une véritable photo de profil. Les enfants doivent, par exemple, se contenter d’un avatar coloré. Les parents gardent quant à eux la main pour bloquer les contenus explicites ou masquer des artistes spécifiques. Cette protection renforcée s’inscrit dans la vision de la plateforme de proposer un espace fiable et transparent, à l’image des initiatives récentes où Spotify lance un badge de vérification pour certifier les créations humaines face à l’IA afin de mieux guider ses auditeurs.

Une solution idéale pour ne pas polluer l’historique des parents

En créant un compte distinct pour votre enfant, vous protégez également vos propres habitudes d’écoute sur votre profil personnel. Votre historique ne subira plus la pollution des berceuses ou des comptines diffusées en boucle pendant la journée. Par conséquent, vos recommandations hebdomadaires automatiques correspondront enfin à vos goûts réels d’adulte. Votre bilan annuel Spotify Wrapped reflétera de la même manière vos véritables coups de cœur artistiques, à moins que vous ne partagiez toujours vos titres favoris lors des longs trajets en voiture.

La procédure simple pour configurer le compte Spotify de votre enfant

La mise en place de ce profil restreint s’effectue en seulement quelques étapes rapides depuis l’application mobile.