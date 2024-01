Steam ne prend plus en charge Windows 7, 8 et 8.1

Valve a récemment officialisé la nouvelle. Depuis le 1er janvier 2024, Steam a mis fin à la prise en charge de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Les utilisateurs de ces trois anciens systèmes d’exploitation de Microsoft auront vite fait de constater les conséquences directes de cette prise de décision.

Les utilisateurs de Steam sur les anciens OS pourront encore continuer à jouer

En effet, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 ne recevront plus de mises à jour de sécurité, ni aucune nouvelle fonctionnalité. De plus, Valve n’offrira plus de support technique pour Steam sur ces anciens systèmes d’exploitation.

Heureusement, les joueurs qui utilisent Steam sur ces OS n’auront pas à dire adieu à toutes leurs activités. Ils pourront encore continuer d’accéder à leurs bibliothèques et à leurs jeux. Cependant, il est possible que certains services ne fonctionnent plus correctement. De ce fait, Valve encourage ces utilisateurs à passer à une version plus récente de Windows.

Après Microsoft et Google, c’est au tour de Steam de ne plus prendre en charge ces anciens OS

Valve a expliqué que l’abandon de ces anciens OS n’a pas été fait de gaieté de cœur. L’entreprise a expliqué que le client Steam dépend énormément de Google Chrome. Or, ce dernier n’a plus pris en charge Windows 7 et 8 depuis 2023. D’ailleurs, Google n’est pas le seul à avoir abandonné ces OS. Microsoft lui-même a mis fin au support de Windows 7 en 2021 et Windows 8.1, le 10 janvier 2023.

Enfin, la fin de cette prise en charge n’impactera que peu d’utilisateurs Steam : 0,06% utilisant Windows 7 et 0,15% utilisant Windows 8.1.