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Supermicro DCBBS propulse l’IA scientifique avec une solution puissante

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 24 juin 2026
2 minutes de lecture
Supermicro DCBBS lance une solution complète et puissante pour l’IA et le calcul scientifique.

Supermicro DCBBS lance une nouvelle solution de calcul haute performance (CHP) et d’intelligence artificielle (IA). Ce plan accompagne la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL4, offrant des avancées majeures pour les centres de recherche. Découvrez comment une infrastructure complète transforme l’accélération des projets scientifiques.

Une solution d’infrastructure complète pour l’IA et le CHP

Grâce à son plan directeur DCBBS, Supermicro répond aux besoins de puissance des instituts de recherche. Cette solution couvre chaque étape, de la planification jusqu’au déploiement sur site. Ainsi, les institutions bénéficient d’un accompagnement sur mesure. De plus, Supermicro propose un ensemble de composants modulaires validés, prêts à évoluer avec la demande.

Voici ce qui distingue la solution Supermicro :

  • Jusqu’à 1 152 GPU NVIDIA Rubin et 576 CPU NVIDIA Vera par unité
  • Racks à refroidissement liquide pour plus de performances et d’efficacité
  • Infrastructure adaptée à toutes les tailles de clusters

Des performances et un refroidissement avancés sans compromis

La puissance n’est rien sans un système de refroidissement performant. À ce titre, le refroidissement direct par liquide DLC-2 de Supermicro gère jusqu’à 362 kW par rack. De plus, trois unités garantissent la stabilité et la protection des équipements.

Parmi les innovations majeures :

  1. Des rack 52U personnalisés pour héberger 36 nœuds NVIDIA Vera Rubin NVL4 chacun
  2. Des plaques froides en cuivre pour une dissipation thermique optimale
  3. Fluides de refroidissement Supermicro SMC PG25-A à haute stabilité

Le tout permet d’assurer la longévité des systèmes, même sous des charges extrêmes.

Une mise en œuvre sur mesure et un déploiement accéléré

Supermicro offre une approche de bout en bout, du site de production à l’intégration sur site. Tout d’abord, des études sur site garantissent la compatibilité avec l’infrastructure existante. De plus, tous les systèmes sont pré-testés avant envoi, ce qui assure ainsi une installation rapide.

L’intégration comprend le montage, le câblage et la mise en service complète. De plus, un support rapide aide à maintenir la disponibilité des systèmes critiques. Ainsi, cette préparation assure un temps de déploiement record, essentiel pour les instituts de recherche en quête d’efficacité.

En conclusion, Supermicro DCBBS établit un nouveau standard pour les solutions de calcul haute performance et d’intelligence artificielle. Sa solution équipée de la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL4 combine modularité, performances et refroidissement avancé. Les centres de recherche gagnent ainsi en rapidité et en fiabilité, prêts à relever de nouveaux défis scientifiques.

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il y a 2 heuresDernière mise à jour: 24 juin 2026
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La rédac

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