Surprenant Galaxy Book6 Edge : boostez votre productivité avec l’IA

Samsung frappe fort avec l’arrivée du Galaxy Book6 Edge, un nouvel ordinateur portable qui mise tout sur l’intelligence artificielle pour dynamiser la productivité au quotidien. Présenté comme le compagnon idéal des utilisateurs exigeants et mobiles, ce PC premium promet un concentré de puissance et d’outils intelligents dans une élégante coque ultrafine.

Un concentré de puissance et de technologies IA

Le cœur du Galaxy Book6 Edge repose sur le Snapdragon X2 Elite. Ce processeur dernier cri s’accompagne d’un NPU performant capable d’effectuer jusqu’à 80 TOPS, offrant une puissance rare sur ordinateur portable. Au programme : tâches quotidiennes accélérées, réactivité à toute épreuve, et gestion fluide même lors des utilisations les plus gourmandes.

Côté visuel, le PC impressionne grâce à son écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 16 pouces, combinant antireflet et protection Corning Gorilla Glass DX. La technologie Vision Booster s’adapte automatiquement à la lumière ambiante pour des couleurs toujours éclatantes. Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un système audio à quatre haut-parleurs Dolby Atmos, et vous obtenez une immersion totale, autant pour le travail que pour le divertissement.

Mobilité, autonomie et connectivité de pointe

Samsung n’oublie pas les nomades digitaux ! Le Galaxy Book6 Edge affiche une silhouette fine de 12,3 mm pour seulement 1,55 kg. Son autonomie impressionne : jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, et la recharge rapide offre 40 % de batterie en trente minutes seulement. Côté connexions, il embarque Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, plusieurs ports et même un lecteur microSD, évitant les dongles encombrants.

L’appareil bénéficie aussi d’une panoplie de fonctionnalités IA : Sélection IA pour traduire ou lancer un appel instantanément, conversion d’unités, détourage rapide d’objets, tout se fait en quelques clics.

Un PC totalement intégré à l’écosystème Galaxy

Le Galaxy Book6 Edge s’impose aussi comme la pièce maîtresse de l’écosystème Galaxy. Avec Partage de Stockage, retrouvez vos fichiers sur toutes les Galaxy Tab, smartphones ou Buds, sans le moindre câble. Contrôle Multiple simplifie la vie : copiez, collez, glissez-déposez votre contenu d’un appareil à l’autre en un clin d’œil. Et pourquoi ne pas transformer une Galaxy Tab en second écran pour booster votre productivité ? Le tout protégé par Samsung Knox, le bouclier de sécurité maison.

Le Galaxy Book6 Edge est disponible dès maintenant en Gris Glacier, en versions 512 Go ou 1 To. Retrouvez plus d’informations sur le site officiel de Samsung.

Que pensez-vous de cette bombe technologique ? Avez-vous envie de franchir le pas ? Partagez vos impressions et vos envies d’essayer ce PC nouvelle génération avec la communauté dans les commentaires !