Test – Duux Bora 20L : un déshumidificateur intelligent qui facilite vraiment le quotidien

L’humidité dans une maison peut rapidement devenir un problème, particulièrement lorsque les températures baissent et que l’on commence à faire sécher son linge à l’intérieur. Entre les vêtements qui mettent une éternité à sécher, la condensation sur les fenêtres et cette sensation d’air humide parfois désagréable, il devient intéressant de s’équiper d’un déshumidificateur. C’est justement ce que propose Duux avec son Bora, un appareil disponible en plusieurs capacités et qui mise sur l’efficacité, l’automatisation et la connectivité.

J’ai eu l’occasion de tester le Duux Bora 20L, un modèle capable, sur le papier, d’extraire jusqu’à 20 litres d’eau par jour. Après plusieurs utilisations, notamment pour accélérer le séchage du linge, le constat est particulièrement positif. L’appareil se montre efficace, simple à utiliser et son fonctionnement automatique apporte un véritable confort au quotidien. L’application mobile constitue également un atout appréciable.

Un design sobre et une installation sans difficulté

Duux a toujours accordé une certaine importance au design de ses appareils et ce Bora ne fait pas exception. Avec sa robe blanche, ses lignes arrondies et son affichage intégré en façade, il présente une esthétique moderne et relativement discrète. On est loin des gros déshumidificateurs industriels peu séduisants que l’on préfère généralement cacher dans un coin.

Le Bora 20L mesure environ 51 cm de hauteur pour 34 cm de largeur et 25 cm de profondeur. Avec ses 14,5 kg sur la balance, ce n’est pas un poids plume, mais Duux a heureusement prévu des roulettes et une poignée pour faciliter son déplacement. Un détail appréciable lorsqu’on souhaite passer de la buanderie au salon ou traiter ponctuellement une autre pièce de la maison.

L’installation est particulièrement simple. Il suffit de positionner l’appareil dans une pièce, de le brancher et de sélectionner le mode souhaité. Le panneau de commande tactile permet d’accéder aux principales fonctions sans avoir besoin de passer systématiquement par un smartphone. L’affichage en façade indique directement le taux d’humidité ambiant, ce qui permet de surveiller facilement la situation.

Le réservoir amovible de 4 litres récupère l’eau extraite de l’air. Une fois plein, l’appareil s’arrête automatiquement pour éviter tout débordement. Il est également possible d’installer un tuyau d’évacuation pour profiter d’un drainage continu, particulièrement intéressant dans une cave ou une pièce régulièrement humide.

Une efficacité remarquable au quotidien

C’est évidemment sur ses performances que le Duux Bora était le plus attendu. Et sur ce point, mon expérience avec le modèle 20L est très positive.

Le constructeur annonce une capacité d’extraction pouvant atteindre 20 litres d’eau par jour, dans des conditions de température et d’humidité favorables. Une valeur maximale qui ne correspond pas nécessairement à ce que l’on récupérera quotidiennement dans une habitation classique, mais qui donne une idée du potentiel de l’appareil.

Dans la pratique, le Bora se montre particulièrement efficace pour réduire l’humidité ambiante. Son fonctionnement repose sur un système à condensation qui récupère l’humidité présente dans l’air avant de la stocker sous forme d’eau dans son réservoir.

L’un de ses principaux avantages réside dans son fonctionnement automatique. Grâce à son hygrostat intégré, il est possible de définir un taux d’humidité cible compris entre 30 et 80 %. L’appareil adapte ensuite son fonctionnement pour maintenir ce niveau. Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, le compresseur s’arrête, puis redémarre si l’humidité remonte.

C’est exactement le type d’automatisation que j’apprécie sur un appareil domestique. Pas besoin de surveiller constamment son fonctionnement ou de penser à l’éteindre. On définit ses préférences et le Bora s’occupe du reste.

Pour une utilisation classique, viser environ 50 à 55 % d’humidité constitue un bon compromis entre confort et maîtrise de l’humidité.

Le séchage du linge : son véritable point fort

C’est probablement dans ce domaine que le Duux Bora 20L m’a le plus convaincu. Faire sécher son linge à l’intérieur peut rapidement devenir contraignant, particulièrement pendant l’automne et l’hiver. Les vêtements restent humides pendant de longues heures et toute cette eau finit par augmenter l’humidité de la pièce.

Avec le Bora, la situation devient nettement plus confortable.

L’appareil dispose d’un mode spécialement destiné au séchage du linge, baptisé SwiftDry. Son objectif est simple : extraire l’humidité de l’air en continu pour favoriser l’évaporation de l’eau contenue dans les vêtements.

À l’utilisation, j’ai trouvé cette fonction particulièrement efficace. Le séchage du linge est facilité et l’appareil évite que l’humidité dégagée par les vêtements ne s’accumule dans la pièce. C’est un véritable avantage lorsqu’on ne dispose pas d’un sèche-linge ou que l’on préfère laisser sécher naturellement ses vêtements.

Duux annonce un séchage pouvant être jusqu’à trois fois plus rapide et des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % par rapport à un sèche-linge traditionnel. Ces chiffres dépendent évidemment des conditions d’utilisation et je n’ai pas réalisé de mesures permettant de les confirmer.

En revanche, mon ressenti est sans ambiguïté : le Bora apporte un réel bénéfice pour cette utilisation. C’est même devenu, à mes yeux, l’un de ses principaux arguments d’achat.

Autre avantage, le linge ne subit pas les contraintes mécaniques d’un sèche-linge à tambour. On conserve ainsi les bénéfices d’un séchage sur étendoir, tout en limitant ses principaux inconvénients.

Une application mobile vraiment pratique

Aujourd’hui, de nombreux appareils domestiques proposent une application mobile, mais celle-ci n’apporte pas toujours une véritable valeur ajoutée. Avec le Duux Bora, la connectivité prend tout son sens.

L’appareil est compatible avec l’application Duux, disponible sur iOS et Android. Une fois connecté au réseau Wi-Fi domestique, il devient possible de le piloter directement depuis son smartphone.

L’interface permet notamment de consulter le taux d’humidité, de modifier les réglages, de choisir le mode de fonctionnement ou encore de programmer des plages horaires. On peut également accéder à un historique des données pour suivre l’évolution de l’humidité dans la pièce.

Personnellement, je trouve cette application très pratique. Elle évite de devoir se déplacer jusqu’à l’appareil pour modifier un réglage et permet de garder un œil sur son fonctionnement.

Cette simplicité est d’autant plus appréciable que le Bora a vocation à fonctionner régulièrement. On peut ainsi programmer son utilisation en fonction de ses habitudes, notamment lorsque du linge sèche dans une pièce.

Le constructeur annonce également une compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal.

L’ensemble contribue à faire du Bora un appareil connecté réellement utile, plutôt qu’un simple produit auquel on aurait ajouté du Wi-Fi pour enrichir sa fiche technique.

Un fonctionnement relativement discret, mais pas totalement silencieux

Un déshumidificateur utilise un compresseur et un ventilateur. Il est donc difficile d’obtenir un fonctionnement parfaitement silencieux, particulièrement lorsque l’appareil doit extraire une quantité importante d’humidité.

Duux annonce pour le Bora 20L un niveau sonore compris entre 36 et 42 dB selon les caractéristiques techniques publiées. Il bénéficie également d’une certification Quiet Mark, qui met en avant les appareils conçus pour limiter les nuisances sonores.

Sur le papier, ces valeurs restent raisonnables pour ce type de produit. Il faut néanmoins garder à l’esprit que le bruit du compresseur peut être perceptible dans une pièce calme.

Le Bora propose également un mode nuit qui atténue les voyants lumineux et désactive les signaux sonores. Attention toutefois, ce mode ne réduit pas directement le bruit de fonctionnement du compresseur.

Pour ma part, je considère surtout le Bora comme un appareil destiné aux pièces de vie, aux buanderies ou aux espaces dans lesquels le bruit ne constitue pas une contrainte majeure. Pour une utilisation nocturne dans une chambre, sa présence pourra davantage se faire remarquer.

Consommation électrique et entretien : quelques éléments à connaître

L’efficacité d’un déshumidificateur ne doit pas faire oublier sa consommation électrique. Le Bora 20L affiche une puissance pouvant atteindre 260 W selon les données du constructeur. Cela reste raisonnable pour un appareil de cette catégorie, même si une utilisation prolongée aura nécessairement un impact sur la facture d’électricité.

À titre d’exemple, un fonctionnement de huit heures à 260 W représenterait environ 2,08 kWh. Il s’agit d’une estimation à puissance constante et non d’une consommation mesurée pendant mon test. En pratique, le fonctionnement automatique peut réduire la durée d’activité du compresseur.

L’entretien reste assez simple. Le réservoir doit être vidé régulièrement lorsqu’on n’utilise pas l’évacuation continue. Le filtre à charbon actif nécessite également un remplacement périodique, Duux annonçant une durée de vie d’environ 12 à 18 mois selon les conditions d’utilisation.

Enfin, il faut savoir que les performances d’un déshumidificateur à condensation diminuent lorsque la température ambiante baisse fortement. Le Bora sera donc plus efficace dans une pièce tempérée que dans une cave particulièrement froide.

Conclusion : un excellent allié contre l’humidité

Avec le Bora 20L, Duux propose un déshumidificateur particulièrement convaincant. Son efficacité constitue évidemment son principal argument, mais c’est surtout l’ensemble de ses fonctionnalités qui rend son utilisation agréable au quotidien.

J’ai particulièrement apprécié son fonctionnement automatique, qui permet de réguler l’humidité sans intervention permanente. L’application mobile apporte également un véritable confort et permet de garder facilement le contrôle sur l’appareil.

Mais c’est surtout pour le séchage du linge que le Bora m’a séduit. Cette fonction répond à un besoin très concret, particulièrement durant les périodes froides et humides. Le gain de confort est réel et permet de rendre le séchage à l’intérieur beaucoup moins contraignant.

Tout n’est pas parfait. Son tarif de 349,99 € reste conséquent, son poids impose de privilégier les déplacements sur roulettes et il faut prévoir de vider régulièrement le réservoir. Malgré cela, les prestations proposées justifient largement de s’y intéresser.

Le Duux Bora 20L est donc un excellent choix pour les personnes confrontées à des problèmes d’humidité ou qui souhaitent simplement améliorer le séchage de leur linge à domicile. Un appareil efficace, intelligent et surtout très pratique.

Duux Bora Déshumidificateur connecté 20L/jour - Hygrostat intégré et filtre à charbon - Fonction de séchage du linge Déshumidification effiace: Notre déshumidificateur DUUX Bora brille par sa fonctionnalité sans compromis. Le déshumidificateur peut extraire jusqu'à 20 litres d'humidité de l'air en 24 heures...

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Revue du déhumidificateur Bora 349€ Résumé Le Duux Bora 20L est un déshumidificateur particulièrement efficace et simple à utiliser. Idéal pour accélérer le séchage du linge et réduire l’humidité dans la maison, il séduit par son fonctionnement automatique et son application mobile très pratique. Un appareil intelligent et performant qui apporte un véritable confort au quotidien. Design - 8/10 8/10

Efficacité de fonctionnement - 9/10 9/10

Volume en fonctionnement - 7/10 7/10

Application - 8/10 8/10 Globalement 8/10 8/10 Pour Excellente efficacité contre l’humidité

Séchage du linge grandement facilité

Fonctionnement automatique et application pratique Contre Tarif relativement élevé

Compresseur audible dans une pièce calme

Réservoir à vider régulièrement